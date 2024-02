LASK-Kapitän Zulj: "Salzburg war auf keinen Fall besser"

Thomas Sageder (LASK-Trainer): "Es war eine Cupschlacht, am Schluss ist es noch einmal spannend geworden. Wir haben es in der ersten Hälfte gut gemacht. Wir haben ein gutes Spiel geliefert. Die Standards waren für uns richtig bitter. Außer den zwei Chancen hat Salzburg in der ersten Hälfte keinen richtigen Torschuss gehabt. Die Zuschauer haben gesehen, dass die Mannschaft bis zum Schluss gekämpft hat. Schade, dass wir da nicht mehr herausgeholt haben. Ich glaube, es wäre mehr möglich gewesen."