Nach Vaduz-Pleite: Wurde die Rapid-Geschäftsstelle gestürmt?

Sportlich war die 1:3-Heimpleite gegen den WAC am vergangenen Samstag ein weiterer Tiefpunkt nach der Blamage gegen den Liechtensteiner Klub FC Vaduz im Conference-League-Playoff. Zusätzlich brodelt es im Verein, spätestens nach den Rückzügen von Präsident Martin Bruckner, der nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung steht, und Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek.

Vom 25. August 2022 brachte „Der Standard“ nun neue Details ans Licht, wie die Situation am Heimspiel-Tag gegen die Liechtensteiner so eskalieren konnte. Bilder von wütenden Rapid-Fans, die auf die VIP-Tribüne vordrangen, um die Verantwortlichen zur Rede zu stellen und zu beschimpfen, machten ohnehin schon die Runde. Es soll in der Nacht aber noch weitere Vorfälle gegeben haben: Laut der Tageszeitung wurde um Mitternacht auch noch die Geschäftsstelle der Hütteldorfer gestürmt. Dem Medienbericht zufolge sollen dutzende teilweise vermummte Anhänger sich über die Parkgarage Zutritt verschafft haben, "es soll laut Augenzeugen fürchterlich gewesen sein", schreibt das Blatt.

Sowohl Bruckner als auch Peschek sprachen danach von "sehr, sehr negativer Stimmung im Verein", die durch Bekanntwerden der Präsidentschaftsliste rund um Steffen Hofmann befeuert wurde. Zudem soll es auch unter den Fan-Gruppierungen rund gehen, die scheinbar unterschiedlicher Meinung hinsichtlich des Umgangs mit der Misere sind. Laut "Standard" soll es während des besagten Spielers auf der Tribüne heftig zur Sache gegangen sein. Fans der alteingesessenen "Alte Garde" sollen einen Vertreter der jüngeren Gruppierung "Lords" krankenhausreif geschlagen haben. Die Revanche hätte im Spiel gegen Sturm Graz folgen sollen, doch die Polizei bekam Wind davon und konnte eine Massenschlägerei vermeiden. Der "Alten Garde" soll auch der Zutritt ins Stadion verwehrt worden sein.