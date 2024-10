GAK-Trainer Messner nach 10 Spielen ohne Sieg beurlaubt

Der 44-jährige Kärntner wurde am Montag zwei Tage nach der 2:5-Pleite im Grazer Derby gegen Sturm Graz wie sein Co-Trainer Christoph Cemernjak beurlaubt. Co-Trainer Andreas Lienhart übernimmt interimistisch. Ein Nachfolger für Messner soll so schnell wie möglich engagiert werden, hieß es vom GAK. Mit nur vier Punkten liegen die "Rotjacken" am Tabellenende.

Der 44-jährige Messner trainierte den GAK seit Dezember 2021 und wirkte in den vergangenen Wochen zunehmend ratlos. Nach Krisensitzungen zogen die Verantwortlichen noch vor den beiden schweren Spielen gegen Rapid (heim) und Salzburg (auswärts) die Konsequenzen.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die negative Dynamik der letzten Wochen hat uns jedoch in eine Situation manövriert, die ohne personelle Veränderung nicht mehr lösbar erscheint", erklärte Sportdirektor Dieter Elsneg. Er bedankte sich bei beiden Trainern für die Weiterentwicklung der Mannschaft und dafür, den GAK zurück in die Bundesliga gebracht zu haben.

