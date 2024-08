Salzburger Festspiele in der neuen Champions League

Salzburg jubelt über die Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase. Die Gegner werden heute ermittelt.

Anpfiff zur neuen Champions-League-Ära, in der dank des 1:1 von Red Bull Salzburg im Play-off-Rückspiel gegen Dynamo Kiew erstmals zwei österreichische Teams in der Gruppenphase vertreten sind. Die Salzburger sind nach dem 2:0 im Hinspiel mit einem 3:1-Gesamtscore durch – und erfahren heute ab 18 Uhr bei der Auslosung in Monaco ihre Gegner. Diese Neuerungen gibt es:

Liga-Format mit einer einzigen Tabelle anstatt Vierergruppen: Ab sofort gibt es nur noch eine einzige Tabelle in der auf 36 Mannschaften aufgestockten Champions League. Jene acht Teams, die am Ende die meisten Punkte aus ihren acht Gruppenspielen holen, steigen fix ins Achtelfinale auf. Jene 16 Teams, die die Plätze neun bis 24 belegen, spielen sich in einem direkten Duell die restlichen acht Plätze für das Achtelfinale aus. Die Verlierer dieser Duelle scheiden ebenso komplett aus dem Europacup aus wie jene Teams auf den Tabellenplätzen 25 bis 36. Im Gegensatz zu früher steigt niemand mehr in die Europa League um.

Ab sofort gibt es nur noch eine einzige Tabelle in der auf 36 Mannschaften aufgestockten Champions League. Jene acht Teams, die am Ende die meisten Punkte aus ihren acht Gruppenspielen holen, steigen fix ins Achtelfinale auf. Jene 16 Teams, die die Plätze neun bis 24 belegen, spielen sich in einem direkten Duell die restlichen acht Plätze für das Achtelfinale aus. Die Verlierer dieser Duelle scheiden ebenso komplett aus dem Europacup aus wie jene Teams auf den Tabellenplätzen 25 bis 36. Im Gegensatz zu früher steigt niemand mehr in die Europa League um. Die Gegner: Jedem Team werden acht Gegner zugelost. Es gibt jeweils vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Kein Team kann gegen eine Mannschaft aus dem eigenen Land antreten.

Jedem Team werden acht Gegner zugelost. Es gibt jeweils vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Kein Team kann gegen eine Mannschaft aus dem eigenen Land antreten. Die Auslosung: Im Gegensatz zu früher wird die Auslosung nicht mehr per Hand mit der Ziehung von Kugeln, sondern mittels Computer vollzogen. Die Anzahl der Optionen wäre ansonsten zu groß gewesen, eine Auslosung würde stundenlang dauern.

Im Gegensatz zu früher wird die Auslosung nicht mehr per Hand mit der Ziehung von Kugeln, sondern mittels Computer vollzogen. Die Anzahl der Optionen wäre ansonsten zu groß gewesen, eine Auslosung würde stundenlang dauern. Die Lostöpfe: Insgesamt gibt es vier Lostöpfe. Jede Mannschaft erhält aus jedem Lostopf – auch aus dem eigenen – zwei Gegner. Dass Vizemeister Salzburg im dritten Topf und Meister Sturm Graz im vierten Lostopf eingeteilt wurde, liegt am besseren UEFA-Koeffizenten der Salzburger aufgrund der Europacuperfolge der vergangenen Jahre.

Insgesamt gibt es vier Lostöpfe. Jede Mannschaft erhält aus jedem Lostopf – auch aus dem eigenen – zwei Gegner. Dass Vizemeister Salzburg im dritten Topf und Meister Sturm Graz im vierten Lostopf eingeteilt wurde, liegt am besseren UEFA-Koeffizenten der Salzburger aufgrund der Europacuperfolge der vergangenen Jahre. Die TV-Rechte: Am Mittwoch überträgt Canal+ das Spiel des österreichischen Teilnehmers exklusiv, am Dienstag überträgt Sky exklusiv. Im Free-TV gibt es keine Live-Partien mehr. Im Gegensatz zu bisher werden die Champions-League-Partien nicht mehr in der gleichen Woche wie die Europa League und Conference League gespielt. Jede Liga erhält ihre eigene Woche.

Am Mittwoch überträgt Canal+ das Spiel des österreichischen Teilnehmers exklusiv, am Dienstag überträgt Sky exklusiv. Im Free-TV gibt es keine Live-Partien mehr. Im Gegensatz zu bisher werden die Champions-League-Partien nicht mehr in der gleichen Woche wie die Europa League und Conference League gespielt. Jede Liga erhält ihre eigene Woche. Die Termine: Im Gegensatz zu bisher wird die Gruppenphase erst im Jänner des kommenden Jahres beendet. Die ersten sechs Spieltage steigen zwischen 17. September und 11. Dezember. Die letzten beiden Spieltage sind zwischen 21. Jänner und 29. Jänner 2025 angesetzt.

Die Lostöpfe

Topf 1:

Manchester City

FC Bayern

Paris Saint Germain

Real Madrid

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Inter Mailand

FC Barcelona

FC Liverpool

Topf 2:

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Juventus Turin

Benfica Lissabon

Atalanta Bergamo

Arsenal

FC Brügge

Shaktar Donezk

AC Milan

Topf 3:

RB Salzburg

Sporting Lissabon

Feyenoord Rotterdam

Celtic Glasgow

PSV Eindhoven

Young Boys Bern

Drei Teilnehmer noch offen.

Topf 4:

Sturm Graz

Aston Villa

FC Girona

FC Bologna

Stade Brest

Sparta Prag

VfB Stuttgart

AS Monaco

Ein Teilnehmer noch offen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl