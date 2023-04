Paris St.-Germain soll vor einer Einigung mit Ausnahme-Stürmer stehen

Mit 26 Toren in 32 Pflichtspielen hat sich Victor Osimhen in dieser Saison bei Napoli in die internationale Auslage gespielt.

Die Liste der Interessenten ist lang. Wie das französische Portal „Footmercato“ erfahren haben will, soll Paris St.-Germain kurz vor Einigung mit dem Nigerianer stehen. Demnach soll Paris-Chef Luis Campos ein recht gutes Einvernehmen mit Osimhen-Berater Roberto Calenda haben, was die Sache für den Ligue-1-Klub erleichtere.

Sollte es zu einer Einigung mit dem 24-jährigen Angreifer kommen, steht aber nach wie vor eine große Hürde im Raum - die Ablösesumme. Osimhen verfügt bei den Neapolitanern über einen Vertrag bis 2025. Klub-Chef Aurelio de Laurentiis soll 150 Millionen Euro für den Ausnahme-Stürmer verlangen.

Deutschen Medien zufolge sollen auch die Bayern ein Auge auf den ehemaligen Wolfsburg-Angreifer geworfen haben. Die Münchner suchen intensiv nach einer namhaften Verstärkung für das Sturmzentrum.

