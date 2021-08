Lionel Messi spielte sich in die Herzen

Unter kräftigem Applaus – auch von den Fans der gegnerischen Mannschaft – hat Lionel Messi sein Debüt in der französischen Ligue 1 gegeben. Der Superstar wurde beim 2:0-Sieg seines neuen Arbeitgebers Paris Saint-Germain in Reims in der 65. Minute für seinen Freund Neymar eingewechselt und eroberte auf Anhieb die Herzen. Der 34-jährige Argentinier spielte zwar im Gegensatz zu Doppel-Torschütze Kylian Mbappe unauffällig, doch allein seine Präsenz verlieh diesem Match vor 20.525 Augenzeugen ein besonderes Flair.

Messi mit Relja Rajkovic Bild: Instagram

"Er war zufrieden mit der Mannschaft und glücklich, dass er sich mit seinen Kollegen weiterentwickeln kann. Ich bin mir sicher, dass wir bald noch besser sein werden", sagte PSG-Trainer Mauricio Pochettino, dessen Team mit dem Maximum von zwölf Punkten führt.

Nach dem Schlusspfiff scharten sich nicht nur die Mitspieler um Messi, Reims-Torhüter Predrag Rajkovic hielt den Ausnahmefußballer auf und bat ihn um ein Foto. Der 25-Jährige drückte Messi seinen Sohn Relja (2) in die Hand, nahm dem Junior den Schnuller aus dem Mund und nahm mit dem Handy das Erinnerungsfoto auf. Weniger glücklich war Verteidiger Andrew Gravillon, der sich vergeblich um Messis Trikot bemühte.