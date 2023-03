„Kompliziertes Arbeitsverhältnis“: Freundin von Julian Nagelsmann kündigt bei der Bild-Zeitung

Julian Nagelsmann als er am Freitag zum Entlassungsgespräch in München vorfuhr

Während der FC Bayern München am Freitagnachmittag die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann offiziell bestätigte, wurde zudem bekannt, dass auch die Lebensgefährtin des Coaches neue berufliche Wege einschlägt.

Lena Wurzenberger war bisher in der Lokal-Redaktion der Bild-Zeitung tätig gewesen. Wie der Axel-Springer-Verlag auf dpa-Nachfrage bekanntgab, wird sie die Zeitung mit Ende März auf eigenen Wunsch verlassen. „Wir haben diesem entsprochen und wünschen ihr auch zukünftig viel Erfolg“, hieß es dort.

Zuvor hatte bereits das Fachmagazin „Medieninsider“ darüber berichtet und von einem „komplizierten Arbeitsverhältnis“ geschrieben.

Von den Ereignissen eingeholt

Wurzenberger soll sich laut Medienberichten mit Nagelsmann am Donnerstagabend auf Ski-Urlaub im Zillertal befunden haben, als die überraschende Entlassung des Trainers medial verbreitet wurde. Unter den ersten Medien befand sich eben die Bild-Zeitung. Nagelsmann selbst bestätigte am Donnerstagabend gegenüber dem „kicker“, dass er von Vereinsseite zu einer etwaigen Entlassung noch nichts gehört habe. Erst am Freitag war ein Gespräch in München anberaumt.

Außerdem wurde medial darüber spekuliert, dass der Urlaub ein Mitgrund für die Entlassung Nagelsmanns gewesen sein könnte. Diese Auszeit soll - so die Vermutung - in dieser heiklen Saisonphase ein falsches Signal an die Mannschaft gesendet haben.

Der FC Bayern stellte gestern Thomas Tuchel als Nachfolger vor. Er erhält einen Vertrag bis Sommer 2025 und leitet ab Montag das Training. Am Samstag darauf empfangen die Münchner den neuen Spitzenreiter Borussia Dortmund.

