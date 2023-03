Überrumpelt: Nagelsmann erfuhr im Ski-Urlaub von seiner Entlassung

Die Entlassung von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern München kam für viele überraschend - offenbar auch für den Coach selbst.

Der 35-Jährige war offenbar gerade im Ski-Urlaub, als in das deutsche Fachmagazin „kicker“ am Donnerstagabend erreichte. Auf die Nachfrage, ob er etwas vom Klub gehört habe, antwortete der Deutsche: „Nein, noch nicht.“ Somit erfuhr er aus den Medien, dass er seinen Job los ist.

Erst am heutigen Freitag sei ein Gesprächstermin mit den Bayern-Bossen geplant. Ein Nachfolger soll bereits feststehen. Thomas Tuchel nimmt laut übereinstimmenden Medienberichten am Montag seine Arbeit in München auf.

In den vergangenen Monaten könnte ein offener Machtkampf mit Kapitän Manuel Neuer dem internen Standing von Nagelsmann geschadet haben. Wegen eines 1:2 am Sonntag in Leverkusen verlor der Rekordmeister die Tabellenführung an Borussia Dortmund. Der neue Spitzenreiter gastiert am Samstag in München.

