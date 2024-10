Fußball: Griechischer Nationalspieler Baldock mit 31 Jahren gestorben

Medien berichteten, der Verteidiger von Panathinaikos sei am späten Mittwochabend tot bei sich zu Hause im Pool gefunden worden. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Wie es aus Polizeikreisen hieß, werde die Gerichtsmedizin nun klären, warum und wie er starb. Baldock spielte zwölfmal für Griechenland, war zuletzt im März in den Play-offs vor der EM gegen Georgien im Einsatz.

Alarmiert wurden sein Verein und die Behörden zunächst von Baldocks Gattin, die in England lebt und stundenlang vergeblich versuchte, ihn telefonisch zu erreichen, berichtete der griechische Rundfunk (ERT). Baldock, der in Buckingham geboren wurde, spielte in seiner Karriere überwiegend in England und dort unter anderem für Sheffield United. Erst im Juli war der Verteidiger nach Athen gewechselt.

