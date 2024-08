Trauer um Fußball-Teamchef

Die schwedische Fußball-Trainerlegende Sven-Göran Eriksson ist tot. Der frühere Coach der englischen Nationalmannschaft starb nach längerem Krebsleiden im Alter von 76 Jahren, wie sein schwedischer Agent Bo Gustavsson bestätigte. "Nach langer Krankheit ist SGE am Morgen zu Hause im Kreise der Familie verstorben", wurde auf der Website von Eriksson bekanntgegeben. Die Familie bitte um Respekt dafür, im Privaten trauern zu dürfen.

Eriksson hatte selbst im Jänner 2024 offenbart, dass er unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei. Im besten Fall habe er vielleicht noch ein Jahr zu leben, sagte er in einem damals veröffentlichten Interview des schwedischen Radiosenders SR P1. Ein Jahr zuvor hatte der Schwede, den seine Landsleute stets "Svennis" nannten, bereits mitgeteilt, aus Gesundheitsgründen eine berufliche Pause einlegen zu müssen.

Eriksson hatte 1982 mit dem IFK Göteborg überraschend den UEFA-Cup. Während seiner jahrzehntelangen Trainerkarriere coachte der frühere Abwehrspieler anschließend zahlreiche Vereine wie Benfica Lissabon, AS und Lazio Rom sowie Manchester City und mehrere Länder-Auswahlteams. Die Europäische Fußball-Union kondolierte auf der Plattform X, dass jeder im Verband mit tiefer Traurigkeit die Nachricht vom Tod Erikssons ausgenommen habe. "Ruhe in Frieden, Sven", schrieb die UEFA.

Seinen wohl größten Posten auf der internationalen Fußballbühne hatte er von 2001 bis 2006: Als erster Ausländer überhaupt durfte er die Fußball-Nationalmannschaft von England coachen, die der Schwede bei der WM 2002, der EM 2004 sowie der WM in Deutschland 2006 jeweils ins Viertelfinale führte.

Großbritanniens Thronfolger Prinz William als Schirmherr des englischen Fußballverbandes FA würdigte Eriksson in einer Nachricht auf X. Es sei traurig, von dessen Tod zu erfahren. Er habe Eriksson mehrmals getroffen während dessen Zeit als Trainer von England und sei von dessen Ausstrahlung und Leidenschaft für den Fußball beeindruckt gewesen. "Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ein wahrer Gentleman des Spiels."

Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf X, Eriksson werde für seinen großen Beitrag zum englischen Fußball in Erinnerung behalten. Der Fußballverband FA sprach von einem sehr traurigen Tag. "Er gab England-Fans solch' besondere Momente", teilte Verbandschef Mark Bullingham auf X mit. Niemand könne jemals den 5:1-Sieg in München gegen Deutschland unter seiner Leitung vergessen. "Er wird sehr vermisst werden. Und wir werden ihn ehren, wenn wir nächsten Monat in Wembley gegen Finnland spielen."

In Schweden gilt "Svennis" als größter Fußballtrainer, den das Land jemals hatte. Nach Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose würdigte ihn die Sport-Elite des skandinavischen Landes ebenso wie viele Wegbegleiter seiner Zeit in England.

Bis zuletzt hatte Eriksson in der Öffentlichkeit versucht, positiv zu bleiben und der Krankheit mit Frohsinn entgegenzutreten. Zum Abschluss seines Lebens auf der Trainerbank durfte er sich im März noch einen Herzenswunsch erfüllen und den FC Liverpool bei einem Legendenspiel an der Anfield Road betreuen. Dazu eingeladen hatte ihn der damalige Coach der Reds, Jürgen Klopp.

