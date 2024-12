Bayern stolperte in Mainz - Leverkusen verkürzte Rückstand

Der Tabellenführer musste sich am Samstag nach einer schwachen Vorstellung verdient mit 1:2 geschlagen geben. Für die Mainzer avancierte Lee Jae-sung (41., 60.) per Doppelpack zum Matchwinner. Meister und Verfolger Bayer Leverkusen verkürzte den Rückstand auf die Münchner nach der 14. Runde mit einem 2:0 in Augsburg auf vier Punkte.

Bei den Bayern von Trainer Vincent Kompany, die in der Schlussphase etwas glücklich durch Leroy Sané (87.) zum Anschlusstreffer kamen, stand ÖFB-Legionär Konrad Laimer erneut als Rechtsverteidiger in der Startelf. Der 27-jährige Salzburger wechselte in der zweiten Hälfte auf die linke Seite und agierte beim zweiten Gegentreffer, als er eine Flanke auf Lee nicht verhindern konnte, glücklos. Bei den Mainzern spielte Phillipp Mwene durch, Karim Onisiwo wurde in der 77. Minute eingewechselt.

Leverkusen ging in Augsburg durch Martin Terrier (14.) und Florian Wirtz (40.) komfortabel in Führung. Der vierte Sieg in Serie geriet für die "Werkself" von Trainer Xabi Alonso nie in Gefahr. In der letzten Runde vor der Weihnachtspause empfangen die Bayern am Freitag RB Leipzig, Leverkusen bekommt es einen Tag später mit Freiburg zu tun.

Kleindienst traf nach 36 Sekunden

Borussia Mönchengladbach setzte sich gegen Holstein Kiel klar mit 4:1 durch. Eine Vorentscheidung fiel bereits nach 36 Sekunden, als Gladbach-Torjäger Tim Kleindienst zur Führung köpfelte.

Das Duell zwischen Union Berlin und Tabellenschlusslicht VfL Bochum wurde in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte beim Stand von 1:1 unterbrochen, nachdem Bochum-Tormann Patrick Drewes von einem aus dem Union-Fansektor geworfenen Feuerzeug am Kopf getroffen worden war.

Als die Partie fortgesetzt wurde, kehrte Drewes nicht wieder aufs Feld zurück. Da Bochum nicht mehr wechseln durfte, ging Stürmer Philipp Hofmann ins Tor. Beide Teams zeigten nach Wiederbeginn keine Aktionen mehr und passten den Ball bis zum Abpfiff hin und her.

Danach kündigte Bochum an, Einspruch gegen die Wertung des Spiels einzulegen. Dies werde am Montag geschehen, kündigte Geschäftsführer Ilja Kaenzig an. "Aus unserer Sicht hätte der Schiedsrichter das Spiel abbrechen müssen, das ist nicht geschehen." Drewes sei ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Der Täter ist nach Angaben von Unions Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt und Pressesprecher Christian Arbeit ermittelt und der Polizei übergeben worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper