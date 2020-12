Mit der letzten Aktion des Fußball-Jahres 2020 krönte Robert Lewandowski Bayern München zum Winterkönig in der deutschen Fußball-Bundesliga: Sein zweites Tor im Spitzenduell gegen Leverkusen fiel in der 93. Minute. "Das war ein sensationelles Jahr", sagte Lewandowski, der am Donnerstag als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet worden war.

Der Triumph in der Champions League, der deutsche Meistertitel, der DFB-Pokal-Sieg – von 49 Spielen im Kalenderjahr gewannen die Bayern 43, bei fünf Unentschieden gab es nur eine Niederlage. Zuletzt mussten die Bayern dem Powerplay ein wenig Tribut zollen und schleppten sich dem Jahresende entgegen.

Aber auch ein negativer Klubrekord stoppte die Bayern nicht: Im siebenten Pflichtspiel in Serie gerieten sie in Rückstand. Mit letzter Kraft setzte Lewandowski den Bayern die Winterkrone auf. Trainer Hansi Flick lobte: "Es macht so viel Spaß. Ich bin für jeden Tag, jede Stunde dankbar, die wir beisammen sind. Ich werde in meinem Leben nie vergessen, was die Spieler mir und meinem Trainerteam geben."

David Alaba als Christkindl

Zu wenig gab ihm gegen Leverkusen Leroy Sane: Der deutsche Nationalspieler kam in der 32. Minute für den verletzten Kingsley Coman ins Spiel und wurde in der 68. Minute wieder ausgetauscht. "Er wird es verkraften", sagte Trainer Hansi Flick über die "Höchststrafe". "Es geht darum, dass die Mannschaft Erfolg hat. Da muss der Einzelne zurückstecken."

Glücklich machte hingegen David Alaba Kinder in einem Münchner Waisenhaus. Er spielte mit Weihnachtsstollen, Keksen und Fanartikeln Christkindl. "Mir bedeutet es viel, Kindern fröhliche Momente zu bescheren", erklärte der 28-Jährige.

Moukoko jüngster Torschütze der Bundesliga

16 Jahre und 28 Tage war Youssoufa Moukoko alt, als er zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte wurde. Beim 1:2 gegen Union Berlin war es für Dortmund zu wenig. Abwehrchef Mats Hummels: „Das hat auch was damit zu tun, wie sehr man einen Sieg will.“

29 Spiele hat Schalke mit dem 0:1 gegen Aufsteiger Bielefeld in Serie nicht gewonnen. Auch unter Interimstrainer Huub Stevens gelang bei dessen Debüt keine Trendwende. Der Negativrekord von Tasmania Berlin, das 1965/66 mit 31 Partien ohne Sieg in Folge abstieg, rückt bedrohlich nahe.



