„Angst vor dem Ball“ - Kritik an Cristiano Ronaldo

Für Juventus Turin war im Achtelfinale der Champions League Endstation. Das 3:2 nach Verlängerung gegen Porto war nach dem 1:2 auswärts zu wenig.

In das Kreuzfeuer der Kritik geriet ausgerechnet Superstar Cristiano Ronaldo. Der Stürmerstar hatte sich beim Freistoß aus rund 30 Metern von Portos Sergio Olivera in der 115. Minute in der Mauer vom Schuss weggedreht. Pech für den Portugiesen: Er hob dabei auch noch sein rechtes Bein, weshalb der Ball zwischen seinen Beinen hindurch den Weg ins kurze Eck finden konnte.

„Sky-Italia“-Experte Fabio Capello äußerte sich dazu deutlich. „Dieser Fehler ist unverzeihlich! In meiner Zeit hat man Spieler extra für die Mauer ausgewählt. Und da konntest du keinen nehmen, der Angst vor dem Ball hat“, sagte die italienische Trainer-Legende. „Diese Mauer hier hat richtig Angst vor dem Ball und springt weg, dreht den Rücken ab. Das ist unverzeihlich.“

Wie die Video-Bilder (siehe unten) zeigen, ist Ronaldo nicht der einzige, der sich wegdreht.

Viele schossen sich dennoch auf den Ausnahmekönner ein, darunter Ex-Tottenham-Spieler Jamie O‘Hara: „Andrea Pirlo (Juventus-Trainer; Anm.) wird außer sich sein vor Wut, weil sich Ronaldo komplett wegdreht. Das willst du nicht sehen von deinem Top-Spieler. Da musst du dich auf die deine Mauer verlassen können.“

Tatsächlich äußerte Pirlo nach dem Ausscheiden aber sogar ein Stück weit Verständnis: „Es war noch nie zuvor passiert, dass sie sich umdrehten, vielleicht hatten sie das Gefühl, der (Freistoß) sei soweit weg und spürten die Gefahr nicht.“

