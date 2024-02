1:1 beim ersten Auftritt von Oliver Glasner als Crystal-Palace-Trainer

Der erste Weg von Oliver Glasner als Crystal-Palace-Trainer führte nach Liverpool: Dort spielte seine neue Mannschaft im Goodison Park gegen Everton. Stunden, nachdem seine Verpfilchtung bekannt gegeben worden war, verfolgte der das 1:1 neben Klubchef Steve Parish noch von der Tribüne aus.

In der 66. Minute lächelte Glasner, wie die TV-Kameras einfingen. In einer umkämpften Partie traf Jordan Ayew zur Führung für Crystal Palace. Mittelstürmer Jean-Philippe Mateta versuchte, mit dem Rücken zum Tor den Ball zu behaupten, er sprang vor die Beine von Ayew, der aus 20 Metern ins linke Eck traf.

Jordan Ayew brachte Crystal Palace in Führung. Bild: PAUL ELLIS (APA/AFP/PAUL ELLIS)

Die Führung brachten die Londoner nicht über die Zeit. Bei einem Eckball erzielte Amadou Onana per Kopf das 1:1 (84.), Torhüter Sam Johnstone war nicht energisch genug aus seinem Tor gekommen.

Fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone

Interimstrainer Paddy McCarthy und Ray Lewington stellten ein 3-4-3 auf - im Gegensatz zur Viererkette, die Glasner-Vorgänger Roy Hodgson bisher meist nominiert hatte. McCarthy hatte vor dem Anpfiff gesagt, dass er keinen Kontakt zu Glasner gehabt habe - die Umstellung auf dessen bevorzugte Dreierabwehr wird der Innviertler aber wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

Crystal Palace blieb in der Tabelle auf den 16. Platz und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf Luton auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Aufsteiger hat ein Spiel weniger ausgetragen.

Debüt am Samstag gegen Burnley

Am Samstag steht Glasner dann zum ersten Mal selbst in der Premier League in der Coaching-Zone. Gegner im heimischen Selhurst Park ist der Vorletzte Burnley. Auf den folgenden Gegner eine Woche später hat sich Glasner schon in geheimer Mission vorbereitet: Schon am Samstag hatte er Tottenham gegen Wolverhampton (1:2) beobachtet. Beim Londoner Stadtrivalen ist Crystal Palace am 2. März zu Gast.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer