Bestätigt: Glasner wird Trainer bei Crystal Palace

Nur wenige Stunden nach dem Rücktritt von Roy Hodgson als Trainer von Crystal Palace wurde Oliver Glasner als dessen Nachfolger benannt. Der Riedauer wird der zweite österreichische Coach in der englischen Premier League. Der 49-Jährige soll den Londoner Klub vor dem drohenden Abstieg bewahren. Glasner unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26.

"Ich freue mich darauf, mit der talentierten Mannschaft zusammenzuarbeiten, die Fans des Klubs zu treffen und die Atmosphäre im Selhurst Park zu erleben, von der ich so viel gehört habe", wurde Glasner in einer Klubmitteilung zitiert. „Er ist der richtige Trainer in dieser entscheidenden Situation. Überall, wo er als Trainer gewesen ist, hat sich schnell Erfolg eingestellt“, erklärte Klubchef Steve Parish. „Wir glauben, dass sein Ehrgeiz sowie seine aufregende und offensive Herangehensweise perfekt passen, das Beste aus unserer talentierten Mannschaft herauszuholen – in dieser Premier-League-Saison und darüber hinaus.“

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Vor Glasner war der Steirer Ralph Hasenhüttl von Dezember 2018 bis November 2022 bei Southampton der bis dato einzige ÖFB-Cheftrainer in der finanzkräftigsten Liga der Welt. Nun folgt Glasner, der nach acht Monaten Pause seit seinem Abschied aus Frankfurt auf die Trainerbank zurückkehrt.

Mehr zum Thema Fußball International Fußball International Crystal Palace: Das wird Oliver Glasners neue Fußball-Heimat Der 49-jährige Cheftrainer aus Riedau landet mit hoher Wahrscheinlichkeit in der englischen Premier League. Auf ihn wartet Abstiegskampf pur. Crystal Palace: Das wird Oliver Glasners neue Fußball-Heimat

Stunden nach seiner Präsentation war er im Goodison Park noch in der Zuschauerrolle. Dort verfolgte er das Auswärtsspiel seines neuen Teams bei Everton. Crystal Palace wurde noch von Paddy McCarthy und Ray Lewington aus dem bisherigen Trainerstab aufgestellt. Eigentlich hätte Glasner gegen einen Konkurrenten um den Klassenerhalt schon sein Debüt geben sollen, doch der Respekt vor Vorgänger Roy Hodgson verzögerte den Amtsantritt.

Hodgson machte den Weg frei

Am vergangenen Donnerstag, als die Ablöse des 76-Jährigen längst angebahnt war, kollabierte Hodgson im Training und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Vereinslegende – Crystal Palace war 1963 sein erster Klub als Spieler – gestand man zu, den Abschied selbst zu verkünden.

„Ich verstehe, dass es angesichts der jüngsten Umstände zum jetzigen Zeitpunkt für den Verein ratsam sein könnte, vorausschauend zu planen, und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, zurückzutreten“, erklärte Hodgson, wohlauf aus dem Krankenhaus entlassen. Wenig später wurde Glasner als Nachfolger verkündet.

Am Samstag gegen Burnley

Wie zuletzt in Frankfurt assistieren ihm Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr. Neu im Trainerteam ist Emanuel Pogatetz: Als Spieler bei Middlesbrough und West Ham bringt er Premier-League-Erfahrung mit. Am Samstag steht Glasner dann als zweiter österreichischer Trainer nach Ralph Hasenhüttl (2018 bis 2022 bei Southampton) in der Premier League in der Coaching-Zone – im Heimspiel im Selhurst Park am Samstag gegen den Vorletzten Burnley (16 Uhr).

Mehr zum Thema Fußball International Fußball International Warum Oliver Glasner so perfekt zu Crystal Palace passt Seriöser Verein mit großer Tradition – und perfektes Sprungbrett für die ganz großen Klubs. Warum Oliver Glasner so perfekt zu Crystal Palace passt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper