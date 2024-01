Blau-Weiß Linz testet gegen einen Weltmeister

Während es für die Cup-Viertelfinalisten in einer Woche ernst wird, hat Blau-Weiß Linz noch etwas mehr Zeit bis zum Pflichtspielauftakt: Am 10. Februar geht es in der Bundesliga in Altach los. Bis Montag nimmt das Team von Trainer Gerald Scheiblehner im Trainingslager in Side Anlauf. Der abschließende Test am Sonntag wird gegen Gornik Zabrze gespielt - und gegen einen Weltmeister.

Lukas Podolski, mittlerweile 38 Jahre alt, holte 2014 bei der WM-Endrunde in Brasilien den Titel mit Deutschland. Das Finale (1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien) verfolgte er wie vier weitere Spiele von der Bank aus. Nur in den Gruppenspielen gegen Portugal (4:0) und den USA (1:0) war er am Ball.

Sein 130. und letzes Länderspiel bestritt Podolski 2017 gegen England (1:0), bei Zabrze ist kein Ende absehbar: Im Sommer 2021 war der Routinier in das Land gewechselt, in dem er geboren wurde, kürzlich verlängerte er seinen Vertrag bis 2025.

Comeback von Ronivaldo?

„Es ist immer lässig, gegen einen Weltmeister zu spielen“, sagt Gerald Scheiblehner, der von den Bedingungen in der Türkei schwärmt: „Jeden Tag scheint die Sonne für Blau-Weiß.“

Bevor der Abschluss-Test stattfindet – über ein Kurz-Comeback von Ronivaldo und einen Einsatz des fraglichen Michael Brandner wird kurzfristig entschieden –, muss am Samstag jeder Spieler bei Scheiblehner antreten: In Einzelgesprächen gibt es unter anderem auch individuelle Videoanalyse.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

