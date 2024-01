Blau-Weiß Linz gibt ersten Winter-Transfer bekannt

Die OÖN hatten den Transfer bereits am gestrigen Mittwoch angekündigt, heute kam die Vollzugsmeldung: Der FC Blau-Weiß Linz gab die Verpflichtung von João Luiz Soares Alves bis Ende der Saison bekannt.

Der 24-jährige Brasilianer wechselt mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten Sportclub Schwarz-Weiß Bregenz in die Stahlstadt. In der aktuellen Saison erzielte João in elf Pflichtspielen für die Vorarlberger zwei Tore und bereitete ein Tor direkt vor. Zuvor spielte der Brasilianer in der österreichischen zweiten Liga beim SKU Amstetten sowie bei Wacker Innsbruck.

„Wir freuen uns über die Verpflichtung von João, denn er kann auf der linken Seite und auch in der Offensive mehrere Positionen bekleiden. Er ist ein sehr spannender Spieler, der eine gute Mentalität besitzt und unbedingt die Chance nutzen wollte, in der Bundesliga Fuß zu fassen“, sagt Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Der Samba-Kicker äußerte sich ebenfalls erfreut über den Transfer und betonte: „Der Wechsel zum FC Blau-Weiß Linz erfüllt mich mit großer Freude und ich bin dankbar für die Gelegenheit, mein Können in der Bundesliga unter Beweis zu stellen.“

