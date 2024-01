Blau-Weiß gewinnt ersten Winter-Test und hat Brasilianer im Auge

Der FC Blau-Weiß Linz startete mit einem klaren Testspiel-Sieg in das neue Jahr: Beim 6:1-Erfolg gegen Regionalligist Wallern trafen Conor Noß, Marcel Schantl, Marco Krainz, Julian Gölles, Paul Mensah und Alexander Briedl für das Team von Trainer Gerald Scheiblehner.

„Mit dem heutigen Test können wir sehr zufrieden sein. Wir haben trotz intensiver Trainingseinheiten in den vergangenen Tagen ein ordentliches Tempo vorgelegt und dabei auch schöne Tore herausgespielt. Gerade im ersten Spielabschnitt hätten wir sicher noch den ein oder anderen Treffer mehr erzielen können“, sagt BW-Coach Scheiblehner.

Fast noch erfreulicher: Lukas Tursch (nach Kreuzbandriss) gab gegen den Drittligisten sein Comeback. Stürmer Ronivaldo wurde noch geschont - soll dann erst im Trainingslager nach seinem Bänderriss erste Minuten sammeln. Vor allem Tursch, der sich im vergangenen April eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte ist für Blau-Weiß fast wie eine Neuverpflichtung zu werten.

Kommt nächster Brasilianer nach Linz?

Ein echter Zugang könnte demnächst kommen: Die Linzer stehen vor dem Transfer eines Kickers, der sich mit Simon Pirkl um den Platz auf der linken Seite duellieren soll. Laut OÖN-Infos ein heißer Kandidat: Joao Luiz von Zweitligist Bregenz. Der 24-jährige Brasilianer, der aus dem Nachwuchs von Cruzeiro stammt, kam 2020 vom portugiesischen Klub Alverca nach Österreich zu Wacker Innsbruck. 2023 schloss er sich Amstetten an, seit vergangenem Sommer ist er bei Bregenz am Ball. In 48 Zweitliga-Spielen traf er drei Mal, bereitete zudem fünf Tore vor.

