Drei Punkte könnten schon reichen

Mit dem Sieg gegen Nordmazedonien hat Österreich nun zwei Matchbälle für den Einzug in das Achtelfinale: Mit einem weiteren Punkt am Donnerstag gegen die Niederlande oder am Montag gegen die Ukraine zieht das ÖFB-Team zumindest als einer der vier besten Gruppendritten in das Achtelfinale ein. Im besten Fall ist nicht einmal ein weiterer Punktezuwachs notwendig.

EM 2016 in Frankreich: Portugal und Nordirland reichten drei Zähler für den Aufstieg – beide mit ausgeglichenem Torverhältnis. Trotz eines Sieges ausgeschieden sind die Türkei und Albanien. Die Portugiesen kamen dabei ohne Sieg aus: Mit drei Unentschieden zitterten sich Cristiano Ronaldo und Co. in die K.o.-Phase – am Ende jubelten sie über den Titel.

Drei Punkte waren zu wenig für den Achtelfinaleinzug: Die vier besten Gruppendritten sammelten in den drei Vorrundenspielen zumindest vier Zähler ein. WM 1990 in Italien: Damals gab es für einen Sieg noch zwei Punkte. Um in das Achtelfinale einzuziehen, brauchten die besten vier Dritten jeweils mehr als einen vollen Erfolg. Österreich reichte nach dem 0:1 gegen Italien und dem 0:1 gegen die Tschechoslowakei das 2:1 gegen die USA nicht. Zwei Tage durfte das ÖFB-Team damals hoffen, dann zog Uruguay (1:0 gegen Südkorea) vorbei, die Niederländer wussten, dass das 1:1 gegen Irland genug war.

