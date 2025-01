Landtagssitzung zwischen Windkraftsperre und "Herdprämie"

Die heutige 32. Sitzung des oberösterreichischen Landtags wird sich thematisch vielfältig gestalten. Das lässt zumindest ein Blick auf die Liste mit den Tagesordnungspunkten vermuten.

In einer dringlichen Anfrage will der grüne Klubobmann Severin Mayr vom zuständigen Landesrat Markus Achleitner (VP) Details zur geplanten Erweiterung der Windkraftverbotszonen in Oberösterreich erfahren. Erst kürzlich wurde dadurch ein Investitionsprojekt (Volumen: 250 Millionen Euro) in Sandl gestoppt.

Laut Mayr sei vor allem fraglich, warum der heimischen Industrie "Energie aus Windkraft durch die Ausschlusszonen vorenthalten" werde, obwohl die vom Bund beschlossene "RED-III-Richtlinie" diese nicht vorsieht.

Jugendkriminalität im Fokus

Der oberösterreichische Kinderbetreuungsbonus ist in aller Munde: Seit 2004 unterstützt das Land Elternteile finanziell, die ihre Kinder daheim betreuen. Ein ähnliches Modell soll auch in den Koalitionsverhandlungen im Bund zwischen FPÖ und ÖVP diskutiert werden.

Die Konsequenzen für den Arbeitsmarkt des von der Opposition oft als "Herdprämie" gescholtenen Modells will SP-Abgeordnete Renate Heitz vom zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) durch eine mündliche Anfrage erörtert bekommen. Dabei seien insbesondere die Auswirkungen auf die Pensionsansprüche von Frauen von Relevanz.

Anlässlich der vermutlichen Verbrechensserie dreier minderjähriger Brüder im Zentralraum – die OÖN berichteten – fragt der freiheitliche Klubobmann Herwig Mahr bei Landesrat Michael Lindner (SPÖ) bezüglich der bisher gesetzten Maßnahmen und entstandenen Kosten bei der Betreuung des Trios nach. Dabei erneuert Mahr auch die bekannte Forderung nach der Möglichkeit des Hausarrests für "jugendliche Intensivtäter" in Betreuungseinrichtungen.

Gemeinsame Resolution

Eine fraktionsübergreifende Resolution von ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grünen und Neos wird es übrigens heute auch geben: Dabei wird gefordert, bei der Finanzierung für Sonderpädagogik nachzubessern. Der 2,7-Prozent-Deckel bilde den Unterstützungsbedarf in vielen Regionen nicht ab.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger

