KZ-Überlebende schreiben erneut an Stelzer

Im Jänner nahmen KZ-Überlebende den Holocaust-Gedenktag zum Anlass, Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) einen offenen Brief zu schreiben. Ihr Appell an Stelzer lautete, „rechtsextreme Aktiväten endlich wirksam zu bekämpfen“.

Nun - anlässlich der Befreiungsfeier in Mauthausen am Wochenende - gibt es einen weiteren Brief. Darin bedankt man sich ausdrücklich für die Gedenkarbeit, die in Oberösterreich geleistet wird. Aber: „Gestatten Sie uns, auf Entwicklungen hinzuweisen, die uns mit großer Sorge, ja Bestürzung erfüllen.“ Zum einen die hohe Zahl der rechtsextremen Straftaten im Bundesland, zum anderen die „39 rechtsextremen Vorfälle, für die Politiker und Funktionäre der FPÖ Oberösterreich verantwortlich“ seien. Dabei wird vor allem auf die Verbindungen zu den Identitären und Burschenschaften hingewiesen. Man bittet Stelzer daher „einen klaren Trennstrich zum Rechtsextremismus“ zu ziehen.

Andreas Baumgartner, Generalsekretär des Mauthausen Komitees, betont, dass man das Engagement des Landes und auch die Teilnahme des Landeshauptmannes an den Gedenkfeiern würdigt und sich dafür auch bedankt: "Aber es gibt eine Diskrepanz dazu, wie man in anderen Bereichen Konsequenz vermissen lässt." Gerade bei Aktivitäten des Regierungspartners - als Beispiele nennt das Komitee die Rede von Landesrat Elmar Podgorschek vor der AfD oder die Zugehörigkeit zu Burschenschaften, die als ihr Lied das SS-Treuelied gewählt haben - brauche es eine wirklich klare Abgrenzung: "Es bräuchte ein öffentliches Wort, das über die Teilnahme am Gedenken hinausgeht."

Der Brief ging heute Nachmittag an den Landeshauptmann. In einer ersten Reaktion verwies man im Stelzer-Büro auf die zahlreichen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus in den vergangenen Wochen: „Sicherheitsüberprüfung für neue Mitarbeiter, neue Förderrichtlinien und klare Worte zum Beispiel zum Ratten-Gedicht.“