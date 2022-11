24-Stunden-Pflege: Land will Zuschüsse anheben

Das gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer und Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide VP) bekannt.

Derzeit wird die Betreuung von Land und Bund monatlich mit finanziellen Zuschüssen in der Höhe von 275 bis 1110 Euro – je nach Betreuungsform – gefördert. Die bislang letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2008. Nun ist eine Erhöhung um rund 20 Prozent in Planung.

"Die 24-Stunden-Betreuung ermöglicht vielen Landsleuten, dass sie in der eigenen, gewohnten Umgebung alt werden können. Durch die Erhöhung der Förderung sollen Betroffene und deren Angehörige merkbar finanziell entlastet werden", sagt Stelzer. Laut Hattmannsdorfer stehe man derzeit in "sehr gutem Austausch" mit dem Bund. "Ich bin optimistisch, dass wir hier eine Einigung erreichen werden", sagt er. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Art der Anstellung der Personenbetreuer und ob ein oder zwei Betreuer in Anspruch genommen werden.