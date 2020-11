20 Jahre Temelin: Atomlobby als "mächtiger Gegner"

Seither seien unzählige Zwischen- und Störfälle dokumentiert worden, sagte Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) bei einer Online-Pressekonferenz mit dem Anti-Atom-Beauftragten Dalibor Strasky am Dienstag: "Ausgetretenes Kühlwasser, Pannen an Pumpen, Probleme an Turbinen und vieles mehr."

Oberösterreich sei die Speerspitze der Allianz gegen die Hochrisikotechnologie Atomkraft in Europa. Er kämpfe weiter – etwa für verpflichtende grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfungen, so Kaineder. Die Atomlobby sei ein "mächtiger Gegner".

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.