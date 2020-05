Weniger Maske, mehr Hausverstand: Weitere Lockerungen sollen kommen

Ab Juni wird es angesichts der positiven Corona-Entwicklung weitere Schritte Richtung Normalität geben. Die Sperrstunde in der Gastronomie und die Maskenpflicht sollen gelockert werden.

Die Spitze der Bundesregierung präsentiert heute, Freitag, einen Fahrplan, nachdem bis gestern Abend verhandelt wurde. Weitere Lockerungen, die teils regional, teils bundesweit umgesetzt werden könnten, werden sich im Konzept der Bundesländer finden, das noch ausgearbeitet wird.

Besonders offensiv ist Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP). Man könne niemandem erklären, warum ein Virus bis 23 Uhr nicht gefährlich sein solle, danach aber schon, sagte er. In Kaisers Lockerungsvorschlägen an seine Amtskollegen und damit auch an den Bund steht eine Erweiterung der Sperrstunde bis 1 Uhr. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sagte gestern, er erwarte bei der Sperrstunde, "dass da im Juni noch etwas passiert".

Auch die Zahl der Erwachsenen pro Tisch in Lokalen soll erhöht werden, derzeit sind es vier plus ihre Kinder. Kaiser schlägt hier sechs Erwachsene vor.

"Eigenverantwortung und Menschenverstand sollen im Mittelpunkt stehen", sagt der Landeshauptmann. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), derzeit Landeshauptleute-Vorsitzender, kann sich vorstellen, dass die Maskenpflicht für Gäste, die beim Betreten eines Restaurants und beim Gang zur Toilette besteht, entfällt. Generell sollten künftig "Eigenverantwortung und gesunder Menschenverstand" statt Überregulierung im Mittelpunkt stehen.

Diskutiert wurde auch Kaisers Vorschlag, die Maskenplicht an Schulen, in Geschäften und im öffentlichen Verkehr zu kippen – wenn Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln solle auch der Turnunterricht an den Schulen wieder möglich sein, so Stelzer.

Schon in den nächsten Tagen dürften wieder Besuche in Spitälern unter Auflagen erlaubt werden. Das Land Oberösterreich hatte die Lockerung der Besuchsverbote vor zwei Wochen in Aussicht gestellt. Heute soll es dafür Regelungen des Bundes geben.

Von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gab es gestern noch keine konkreten Informationen. Anschober plädierte aber weiter für Vorsicht. Es brauche Augenmaß, "wir dürfen die Bevölkerung nicht verlieren". Zu regional unterschiedlichen Lockerungen, wie sie Kaiser fordert und auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) weitgehend befürwortet, sagte Anschober, er warte noch auf die Vorschläge der Länder. Welche Lockerungen heute angekündigt werden und welche etwas später, darüber wurde am Donnerstag noch gefeilscht.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at