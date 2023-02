"Waldhäusl hat recht": Rechte störten Solidaritätskundgebung in Wien

Schüler protestierten am Montag in Wien

Zwei Aktivisten zündeten während der Rede von Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger Leuchtfeuer und entrollten auf einem Baugerüst ein Plakat mit der Aufschrift "Waldhäusl hat recht". Einige Dutzend linke Demonstranten reagierten mit "Nazis raus"-Rufen, die Polizei baute sich auf, um Übergriffe zu verhindern.

Zu der "Solidaritätskundgebung für Vielfalt und Zusammenhalt" am Reumannplatz in Wien-Favoriten waren einige hundert Menschen gekommen. Initiiert hatten sie die Bezirksorganisationen von Grünen, SPÖ, NEOS, SÖZ, Bierpartei, KPÖ und Links - unter dem Motto "Wien sind wir alle". Die rechten Waldhäusl-Unterstützer nützten ein Baugerüst, das am Amalienbad angebracht war.

