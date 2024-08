Wahlkampf: Blaue wollen "den Lautstärkenregler hochdrehen"

Trotz des Hochsommers bereiten sich die Parteien intensiv auf die Nationalratswahl am 29. September vor. Am Donnerstag setzten Freiheitliche, SPÖ und Kommunisten Schwerpunkte.

Die FPÖ will jetzt den "Lautstärkenregler hochdrehen". In ganz Österreich organisieren Orts- und Landesgruppen "Heimatsommer"-Veranstaltungen mit Schwerpunkten wie Brauchtum, Handwerk und Volksmusik, kündigte Generalsekretär Michael Schnedlitz bei einer Pressekonferenz an.

Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier.

Die "Speerspitze" werde Parteichef Herbert Kickl sein. Offiziell in den Wahlkampf starte man in der ersten oder zweiten Septemberwoche. Der Anspruch der FPÖ sei "ganz klar der erste Platz", so Schnedlitz. Die Umfragen sähen derzeit gut aus, "es ist aber noch gar nichts gewonnen."

"Ausgehungertes Sparschwein"

Die ÖVP sei in Schlagdistanz, deshalb brauche es einen "Kraftakt" gemeinsam mit den Wählern.

An ein Aufschließen der Volkspartei oder der SPÖ zu Kickl glaubt Schnedlitz nicht. Der blaue Parteichef genieße in der Wählerschaft mehr Vertrauen als die Mitbewerber, das sei entscheidend.

SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer und Klubchef Philip Kucher Bild: HELMUT FOHRINGER (APA)

Die SPÖ warf der schwarz-grünen Regierung vor, ein "Budgetdesaster" zu hinterlassen. Der rote Finanzsprecher Jan Krainer warnte vor einem sozialen Kahlschlag im Fall einer FP-VP-Koalition nach der Nationalratswahl. Sollte die SPÖ in die Regierung kommen, stelle sie alle Projekte der aktuellen Koalition, die keine Gegenfinanzierung aufweisen, zur Disposition. Als Beispiel nannte er die Senkung der Körperschaftssteuer.

Die amtierende Bundesregierung habe "Österreichs Sparschwein ausgehungert". Unter einer schwarz-blauen Regierung seien Kürzungen bei Pensionen, Gesundheit und Bildung zu erwarten.

KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger sagte bei einer Straßenaktion in Salzburg, der Einzug ins Parlament im Herbst sei realistisch. "Zwei Umfragen sehen die KPÖ bei rund vier Prozent. Es wird knapp. Aber wenn uns alle, die uns gerne im Parlament haben wollen, auch wählen, dann schaffen wir das."

Bei Themen wie günstiges Wohnen und Soziales sei auf Bundesebene ein "starker Druck von unten" notwendig. Nur so werde der Alltag für viele wieder leistbar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.