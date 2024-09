VP-Auftakt mit der Warnung vor einem "gefährlichen Mann"

ABD0030_20240907 - WIEN - STERREICH: Bundeskanzler Karl Nehammer ( VP) am Samstag, 06. September 2024, im Rahmen des Wahlkampfauftakts der VP in Wien. - FOTO: APA/EVA MANHART

WIEN. Ganz auf US-Wahlkampf getrimmt hat die ÖVP am Wochenende in der Wiener Eissporthalle Steffl Arena die Intensivphase eingeläutet. Das begann beim Einzug, in dem Hobby-Boxer und Spitzenkandidat Karl Nehammer zu den Klängen von "Eye of the Tiger" von nach Parteiangaben 3500 Funktionären mit Standing Ovations begrüßt wurde. Anwesend waren auch die Ex-Parteiobmänner Michael Spindelegger, Josef Pröll und Josef Riegler. Von Sebastian Kurz kam eine Video-Grußbotschaft.

Als Einpeitscher warnte zunächst VP-Klubobmann August Wöginger vor der Konkurrenz. So solle Andreas Babler "seine kommunistische Mottenkiste eingraben", riet er dem SP-Spitzenkandidaten. Bei Herbert Kickl legte Wöginger noch nach, denn der FP-Obmann sei "ein gefährlicher Mensch". Wenn man im Zusammenhang mit den Salzburger Festspielen von einer "Inzuchtpartie" spreche, "wenn man sich nicht distanziert von Identitären, von Hitlerbalkonen, dann ist das in einer Demokratie nicht tragbar".

Nehammer konzentrierte sich danach auf die schwarze Wahlkampferzählung. "Wir leben nicht vom Problem, wir lösen Probleme", so die Parole des Kanzlers. Man habe noch drei Wochen Zeit, um die Menschen "von der Stabilität der Mitte" zu überzeugen.

Nehammer beschwor seine bekannten Themen: "Runter mit den Steuern auf Überstunden und weg mit der Überbürokratisierung", forderte er. Der Unterschied zwischen Einkommen und Sozialhilfe müsse deutlich wachsen, bewarb er eine Wartefrist für Sozialleistungen. Und in Richtung SP hielt der VP-Chef fest: "Es wird fix mit uns keine Vermögens- und Erbschaftssteuern geben."

Beim Thema Sicherheit kritisierte Nehammer, dass die anderen Parteien mehr Überwachungsmöglichkeiten zur Terrorbekämpfung nicht zustimmen. Die FP schütze damit "die Rechtsradikalen und die Identitären", die Linken die Antifa. Während die Innenminister der VP für mehr Sicherheit gesorgt hätten, habe FP-Chef Herbert Kickl als Innenminister "in Pferde und in Taferl-Abschrauben investiert, aber nicht in die Sicherheit".

Obwohl man in den Umfragen hinter der FP liegt, hofft man in der ÖVP auf einen Endspurt. In der Kanzlerpartei geht man davon aus, dass auch das knappe Ergebnis zwischen FP und VP bei der EU-Wahl im Juni die Funktionäre motiviert hat, dass es sich lohnt, im Nationalratswahlkampf zu laufen.

