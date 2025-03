Blauer Aschermittwoch im Zeichen der gescheiterten Koalitionsverhandlungen

Der politische Aschermittwoch der Freiheitlichen im Innviertel hat Tradition: Seit 1992 ist die Jahnturnhalle in Ried die Bühne für das blaue Spektakel – nur kurzzeitig unterbrochen durch die Coronapandemie. Auch dieses Mal ist die Halle ausverkauft, rund 2000 Gäste werden zu Heringsschmaus und Bier erwartet. Politisch groß gemacht hatte den politischen Aschermittwoch einst Ex-FP-Chef Jörg Haider. Die Beliebtheit des Formats ist ungebrochen hoch.

Bei aller Tradition ist der heutige Abend dennoch eine Premiere: Noch nie waren die Freiheitlichen mit FP-Chef Herbert Kickl so nah dran, ins Bundeskanzleramt einzuziehen und Regierungsverantwortung zu übernehmen. Daraus wurde aber bekanntlich nichts: Die blau-schwarzen Verhandlungen scheiterten, die von den Freiheitlichen ungeliebte Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos ist seit Montag angelobt.

Erwartet wird, dass sich Kickl und der oberösterreichische FP-Landeschef Manfred Haimbuchner als Vorredner am Mittwochabend an der „Verliererkoalition“ kräftig abarbeiten. Die Begrüßung zum 33. politischen Aschermittwoch übernimmt „Hausherr“ Thomas Dim, seines Zeichens Rieder Vizebürgermeister, Landtagsabgeordneter und designierter Klubchef.

Einen Vorgeschmack auf den heutigen Abend und die Abrechnung mit dem politischen Mitbewerb hatte es bereits in diversen freiheitlichen Pressekonferenzen in den Tagen davor gegeben.

Der Redenschreiber

Für Kickl ist es heute sein dritter Auftritt als Parteichef in Ried – markige Sprüche sind dabei quasi Pflicht. Pointen aus Kickls Feder waren im Innviertel bereits zuvor zu hören, nicht selten war er für seine Vorgänger als bissiger Redenschreiber im Einsatz.

Die Büttenrede zu kreieren, ist ein aufwendiger Prozess. In den vergangenen Tagen schickten seine politischen Mitstreiter und enge Mitarbeiter Pointen und Ideen an Kickl. Dieser würde dann alles sammeln, abwägen, ob es inhaltlich dazu passt und die Rede dann händisch zu Papier bringen.

2023 hatte Kickl mit seiner Rede sogar die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft Ried erregt. Damals hatte der FP-Chef den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen als „senile Mumie in der Hofburg“ betitelt. Die Staatsanwaltschaft wollte Ermittlungen wegen Ehrenbeleidigung einleiten, das Staatsoberhaupt erteilte aber keine Ermächtigung.

Musik, Autogramme und Selfies dürfen heute natürlich nicht fehlen. Begleitet wird der blaue Aschermittwoch von einer Gegendemonstration. Auch das hat Tradition. So wird auch heuer wieder unter dem Motto „Demokratie verteidigen“ gegen die Veranstaltung protestiert – mit Demonstrationszug und Lichtermeer.

Schwarze und rote Impressionen

Die oberösterreichische Volkspartei war heute wieder zu Gast beim Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau.

Dort gaben auch die laufenden Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU und der SPD Anlass zum Feiern. Im Politikwechsel in Deutschland nach Ende der Ampelregierung sieht OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian

Hiegelsberger eine „Chance auf einen echten Richtungswechsel in Europas Wirtschafts- und Migrationspolitik“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger (re.) Bild: OÖVP

Er betonte, dass OÖVP und CSU gerade in Asyl-, Sicherheits- und Migrationsfragen mit derselben „starken Stimme“ sprechen würden. Geeint werden die beiden Parteien auch durch ihre Ablehnung der Cannabis-Legalisierung in Deutschland sowie eines Verbots von Verbrennermotoren bei Pkw-Neuzulassungen. Hiegelsberger: „Es darf keine eindimensionale Fokussierung auf Elektromobilität geben.“

Auch der neue steirische SP-Chef und Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher bleibt heute Altbewährtem treu. Er lädt am Abend in Kobenz zur Aschermittwochsrede.

