Vorarlberg: Details der Öffnungen sind noch umstritten

Was am Montag verkündet wurde, ist im Detail noch umstritten. Landeshauptmann Markus Wallner (VP) sagte zu den "Vorarlberger Nachrichten", dass "die Gastronomie als Gesamtes öffnen wird, indoor und outdoor". Das sei zugesagt. Aus dem Büro von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) hieß es, dass das nicht akkordiert sei, es gebe einen "laufenden Arbeitsprozess". Vorarlbergs Grünen-Chef Johannes Rauch, Wallners Koalitionspartner, sagte, dass man nur bei den Gastgärten vorsichtig etwas probieren werde: "Alles andere ist Osterhase. Bestenfalls." Die Details seien "in Ausarbeitung", sagte Kanzler Sebastian Kurz (VP).

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug am Mittwoch 2553, jene der Intensivpatienten stieg von 296 auf 313.

