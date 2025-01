Thema des Tages: Befürchten Sie, dass das Klimaticket abgeschafft wird?

Spekuliert wird, wonach die Jahreskarte für Österreichs Verkehrsmittel entweder ganz gestrichen oder zurückgefahren werden könnte. Die Grünen haben daher eine Petition für den Erhalt des Klimatickets ins Leben gerufen. "Wir dürfen nicht zulassen, dass diese wichtige Maßnahme den Menschen einfach wieder weggenommen wird", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Wir berichten hier: Grüne starten Petition für Erhalt des Klimatickets

Das Klimaticket ist äußerst beliebt. Neben der bundesweit gültigen Variante gibt es auch Ländertickets – in Oberösterreich seit dem 26. Oktober 2021. Diese Neuerung war die mit Abstand größte Vereinfachung des zuvor unübersichtlichen Tarifdschungels im öffentlichen Verkehr in Oberösterreich. Seit der Einführung steigt die Zahl der Nutzer stetig an. Nach einem Jahr hatten im Oktober 2022 rund 26.000 Menschen ein Klimaticket Oberösterreich. Nun sind es bereits mehr als 40.000. Noch beliebter als die Landestickets ist die bundesweit gültige Variante. Etwa 46.500 Menschen mit einem Wohnsitz in Oberösterreich haben 2024 das Klimaticket Österreich gekauft.

