Sobotka-Rückzug: Kogler würdigte Kampf gegen Antisemitismus

Anfang Mai übermalte Sobotka öffentlichkeitswirksam antisemitische Parolen in Wien.

Der Nationalratspräsident, der bei der Nationalratswahl im Herbst nicht mehr antreten wird und kein politisches Amt mehr anstrebt, hätte glaubwürdig gegen Antisemitismus gekämpft, betonte Kogler, der früher schon kritischere Worte für Sobotka fand. Zu dessen Zukunft in der ÖVP äußerte sich Nehammer nach dem Ministerrat am Mittwoch nicht konkret.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Das werde sich noch entscheiden. Nehammer betonte, dass der Nationalratspräsident eine freie Entscheidung getroffen habe. Er sei innerhalb der ÖVP immer ein wichtiger Unterstützer gewesen und stehe ihm selbst immer wieder mit Rat zur Seite.

Lesen Sie auch: Sobotka tritt bei NR-Wahl nicht mehr an

Lobende Worte fand auch Kogler, der dem Nationalratspräsidenten in der Vergangenheit in Zusammenhang mit Vorwürfen des verstorbenen ehemaligen Sektionschefs Christian Pilnacek mit den Worten "wir an seiner Stelle hätten den Weg frei gemacht" schon einmal den Rücktritt nahegelegt hat. Er lobte nun Sobotkas Kampf für Demokratie sowie gegen Rechtsextremismus und insbesondere Antisemitismus, den dieser auf "sehr glaubwürdige Art und Weise" geführt habe. Außerdem würdigte er die persönlichen Gespräche mit ihm.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler

Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.