So haben die Heimatgemeinden der oö. Spitzenkandidaten gewählt

Seit gestern, 23 Uhr, ist es fix: Angelika Winzig (VP, Platz drei), Roman Haider (FP, Platz vier) und Hannes Heide (Platz fünf auf der SPÖ-Liste) haben den Einzug in das Europäische Parlament geschafft. Die grüne Landtagsabgeordnete Ines Vukajlovic (Listenplatz drei) verpasste ein Mandat, auch für Rainer Hable (Neos, Listenplatz vier) reichte es nicht.

Die OÖN haben sich angesehen, wie die Heimatgemeinden der oberösterreichischen Spitzenkandidaten gewählt haben - mit zum Teil überraschenden Ergebnissen.

Die ÖVP und Attnang-Puchheim

Keinen Wahlsieg gab es für VP-Spitzenkandidatin Winzig in ihrer Heimatgemeinde Attnang-Puchheim, die ÖVP landete hier sogar hinter SPÖ und FPÖ nur auf Platz drei. Die Christlich-Sozialen verloren mit einem Minus von 9,02 Prozentpunkten auch die meisten Stimmen.

Die SPÖ landete mit 31,83 Prozent (minus 3,62 Prozentpunkte) auf Platz eins, Platz zwei ging mit einem Plus von 8,42 Prozentpunkten und einem Ergebnis von 29,14 Prozentpunkten an die FPÖ. Der ÖVP bleibt mit 18,59 Prozent der dritte Platz, gefolgt von Grüne (7,89 Prozente, minus 3,14 Prozentpunkte) und Neos (6,83 Prozent, plus 2,93 Prozentpunkte). Die KPÖ - diese hat den Einzug in das EU-Parlament wie DNA verpasst - kratzte in Attnang-Puchheim mit 3,87 Prozent an der nötigen 4-Prozent-Marke.

Die SPÖ und Bad Ischl

SP-Spitzenkandidat Heide konnte in seiner Heimatgemeinde Bad Ischl trotz einem Minus von 5,63 Prozentpunkten den Sieg für die SPÖ heimholen: Die Roten kommen hier auf 32,27 Prozent. Auf Platz zwei landete die FPÖ mit 23,31 Prozent (plus von 8,24 Prozentpunkte), dahinter die ÖVP mit 18,52 Prozent (minus 9,55 Prozentpunkte) . Auf den Plätzen vier und fünf folgten die Grünen (11,25 Prozent, plus 0,14 Prozentpunkte) und die Neos (8,64 Prozent, plus 1,93 Prozentpunkte).

Die FPÖ und Grieskirchen

In Grieskirchen, der Heimatgemeinde von Haider, könnte die freiheitliche Partei nicht wie bundesweit den ersten Platz holen, auch wenn es Zugewinne von 5,31 Prozentpunkten gab. Platz eins ging mit einem minus von 6,6 Prozentpunkten an die ÖVP (27,35 Prozent), die FPÖ wurde mit 26 Prozent Zweiter.

Platz drei ging an die SPÖ (20,65 Prozent, minus 2,62 Prozentpunkte), Platz vier an die Grünen (11,95 Prozent, minus 3,06 Prozentpunkte), Platz fünf an die Neos (9,9 Prozent, plus 4,22 Prozentpunkte).

Die Grünen und Wels

Vukajlovic, oberösterreichische Spitzenkandidatin der Grünen, konnte in ihrer Heimatstadt Wels keinen Boden im Vergleich zum Bundesergebnis gut machen. Einziehen in das EU-Parlament wird sie nicht. Auch in Wels erreichten die Grünen mit 10,9 Prozent (minus 2,58 Prozentpunkte) Platz vier. Platz eins sicherte sich die FPÖ mit 30,46 Prozent (plus 8,9 Prozentpunkte), Platz zwei ging an die SPÖ (25,58 Prozent, minus 4,93 Prozentpunkte) und ÖVP (17,44 Prozent, minus 7,67 Prozentpunkte). Die Neos kamen auf 10,06 Prozent (plus von 2,32 Prozentpunkte).

Die Neos und Linz

Keine Chance auf einen Einzug in das europäische Parlament gab es auch für Hable von den Neos. In seiner Heimatstadt Linz hat die SPÖ mit 29 Prozent (minus 3,16 Prozentpunkte) die Nase vorn, gefolgt von der FPÖ (21,94 Prozent, plus 7,11 Prozentpunkte) und ÖVP (15,83 Prozent, minus 7,25 Prozentpunkte). Die Grünen sicherten sich mit 15,02 Prozent (minus von 3,84 Prozentpunkte) Platz vier, die Neos landeten -- wie auch bundesweit - auf Platz fünf mit 11,35 Prozent (plus von 2,75 Prozent). Die KPÖ - sie ist in Linz mit zwei Mandaten im Gemeinderat vertreten - übersprang in der Landeshauptstadt die 4-Prozent-Hürde. Ihr Ergebnis: Ein Plus von 3,28 Prozentpunkte und 4,57 Prozent.

