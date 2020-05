Regionalitätsgipfel: Suche nach nachhaltigen Wegen aus der Krise für Bauern und Handel

Gemeinsam mit Bauernbundpräsident Georg Strasser forderte Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger schon vor dem Treffen in einem Brief an die Bundesregierung aus ÖVP und Grünen, dass "die durchgängige Umsetzung vom Bestbieter- zum Billigstbieterprinzip jetzt rasch erfolgen muss". Im Gespräch mit der APA forderte Moosbrugger, der wie Strasser ein Vertreter des ÖVP-Bauernbundes ist, dass die jeweiligen Ministerien und Landesregierungen in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich künftig bevorzugt Produkte aus österreichischer Produktion kaufen sollen. "Das dient auch der Krisenvorsorge", so Moosbrugger.

Video: Pressekonferenz

Als zweiten Forderungspunkt nannte der Landwirtschaftskammerchef dass die regionale Lebensmittelversorgung im heimischen Handel denselben Stellenwert erhalten müsse, wie sie sie - durch die Coronakrise nochmals verstärkt - in der Bevölkerung bereits habe. "Die Solidarität ist bei den Handelspartnern noch nicht so ganz angekommen." Denn in den Regalen könnte sich die Regionalität noch viel stärker niederschlagen, so Moosbrugger. Weiters brauche es von Handelsseite nun "Preisstabilität und stabile Lieferbedingungen bis zum Ende der Krise", so Moosbrugger. "Auch die Gastronomie und der Tourismus sollten die regionalen Produkte noch stärker als Chance für die Zukunft erkennen."

Öffentliche Hand soll Zeichen setzen

Dass die öffentliche Hand künftig verstärkt regional einkaufen werde, "um ein klares Zeichen zu setzen für die Lebensmittelproduktion in Österreich und diese zu unterstützen", versprach dann auch gleich Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bei ihrem Statement vor dem Gipfel für die ganze Bundesregierung.

Sie erinnerte auch an das Vorhaben aus dem Regierungsprogramm, eine österreichische Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel einzuführen - gegen den sich die Nahrungsmittelindustrie tendenziell allerdings wehrt. Den Handel will Köstinger gegen eine Preisspirale nach unten ins Boot holen. "Es geht darum, dass die Lebensmitteindustrie, der Lebensmitteleinzelhandel jetzt verantwortungsbewusst handelt." Das solle heute sichergestellt werden, sagte auch Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Aus deren Sicht geht es beim heutigen Treffen auch darum, wie sich Österreich im Lichte der Klimakrise künftig bestmöglich und möglichst umweltfreundlich selbst versorgen könne. "Wir wollen die regionale Produktion möglichst umweltfreundlich und biologisch auf dem Weg aus der Krise fördern", sagte Gewessler.

Mit dabei beim Gipfel sind unter anderen auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).