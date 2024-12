Rauch vertritt Justizministerin Zadić während Babypause

Die Ministerin erwartet in Kürze ihr zweites Kind. "Ab der Geburt werde ich mich für einige Wochen vertreten lassen um das neue Familienmitglied gut ankommen zu lassen", schrieb sie am Donnerstag auf der Plattform Bluesky. "Lieber Johannes, ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute für diese spannende Aufgabe", so Zadić.

Sie freue sich, dass Rauch die Vertretung übernehme, postete die Justizministerin. Der angesprochene wünschte im Gegenzug "von Herzen einen guten Start und ein schönes Kennenlernen". Er bedankte sich für das Vertrauen und streute Zadić Rosen: "Du bist als Ministerin eine Garantin für eine unabhängige Justiz!" Angehängt war ein Foto, das die beiden mit Babybekleidung zeigt. Darauf stand: "Rechtlich geprüft: Mama ist die Beste!"

Mehr zum Thema Innenpolitik Internationale Studie: So haben Österreichs Schüler abgeschnitten WIEN. Die österreichischen Schülerinnen und Schüler der achten Schulstufe (4. Internationale Studie: So haben Österreichs Schüler abgeschnitten

In ihrer ersten Babypause Anfang 2021 war Zadić vom grünen Parteichef Werner Kogler vertreten worden. Nach knapp zwei Monaten kehrte sie ins Amt zurück. Eine echte Mutterschutz- und Karenzregelung für Politikerinnen gibt es nicht. Für Regierungsmitglieder, Abgeordnete oder auch Bürgermeisterinnen gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes nicht, sie haben auch keinen Anspruch auf Karenzierung, da es sich bei einem politischen Mandat um kein Angestellten- bzw. Dienstverhältnis handelt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.