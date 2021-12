Politik-Vertrauen auf dem Niveau von Rumänien

58 Prozent sind aktuell der Meinung, dass es weniger oder gar nicht gut funktioniert. Zurückgegangen ist das Vertrauen in allen Bevölkerungsgruppen, vor allem im oberen und mittleren Einkommensdrittel.

"Das Vertrauen in das österreichische politische System ist sehr stark zusammengebrochen", sagte Günther Ogris von Sora: "Wir haben das Niveau von Rumänien erreicht, also wirklich tief im Keller." Für die Regierung und die anderen politisch Verantwortlichen sei es höchste Zeit für einen Neubeginn.

Inseratenaffäre und Lockdown

Das Vertrauen in das System lag bereits im Spätsommer/Herbst (Befragungszeitraum August bis Oktober) deutlich unter dem Wert des Vorjahres. Bei 46 Prozent der rund 2000 online und telefonisch Befragten (repräsentativ für in Österreich lebende Menschen ab 16) war es im negativen Bereich, bei 52 Prozent noch im positiven. Die dann ins Rollen gekommene VP-Inseratenaffäre und der erneute Lockdown verschärften die Entwicklung weiter. In einer Follow-up-Befragung unter 500 Personen im November und Dezember sahen nur noch 41 Prozent das politische System sehr oder ziemlich gut funktionieren. Neun von zehn Befragten glauben, dass Österreichs Politik ein Korruptionsproblem hat.

Nach wie vor sagen aber auch 88 Prozent, dass die Demokratie die beste Staatsform ist. Dieser Wert sei über die Erhebungsjahre hinweg weitgehend konstant, heißt es. 75 Prozent sprechen sich für eine Stärkung der Demokratie aus.