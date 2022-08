SARS-CoV-2 wird uns auch in Zukunft weiter beschäftigen. Darin waren sich Experten aus Forschung und praktischer Medizin einig, die sich am Samstagabend für eine Podiumsdiskussion des Gesundheitsforums Praevenire in Alpbach in Tirol trafen. "Die Pandemie ist ganz sicher gekommen, um zu bleiben. Es wird immer wieder Wellen geben", sagte Gerald Gartlehner, Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin der Donau-Universität Krems. Bleibe es bei Omikron als "relativ weniger krankmachende Variante", werde es zu einer immer stärkeren Immunität kommen. Entwickle sich aber wieder eine gefährlichere Mutation, könne das die Situation drastisch verändern.

Ähnlich die Ansicht von Florian Thalhammer, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin: "Das Virus bleibt da." Für den Wissenschafter stellen die Covid-19-Vakzine einen enormen Fortschritt dar: "Ich glaube, die Impfstoffe, die es heute gibt, sind die bestuntersuchten Medikamente." Kein anderes Arzneimittel hätte "eine Milliarde Probanden".

Thalhammer zieht einen Vergleich: Bei dem seit 1962 zugelassenen Antibiotikum Ciprofloxacin entdecke man erst jetzt potenzielle Nebenwirkungen, die bei drei Millionen Anwendungen einmal auftauchen. Aufgrund der Milliarden von Anwendungen könne man bei Corona-Vakzinen seltene potenzielle Nebenwirkungen binnen kürzester Zeit bemerken.

Es mangle an der Eigenverantwortung der Menschen, die Vorgaben sind laut Thalhammer klar: "Wir sprechen von einer Grundimmunisierung mit drei Teilimpfungen. Eine Infektion ist ein immunologisches Ereignis, zählt aber nicht zur Impfung. Der ,vierte Stich‘ ist für alle Altersgruppen ab dem fünften Lebensjahr ganz klar empfohlen."

Die Frage der Impfung sei wichtig, solle aber nicht die gesamte Arzt-Patienten-Beziehung stören, sagte Erwin Rebhandl, Begründer des Primärversorgungszentrums Haslach an der Mühl (Bezirk Rohrbach): "Meine Erfahrung ist, dass die wirklichen Impfskeptiker mit keinem Impfstoff glücklich zu machen sind. Mit ihnen einigen wir uns darauf, dass wir zu diskutieren aufhören." Denn auch diese Menschen sollten im Krankheitsfall den Arzt aufsuchen.

Luger kritisiert Polaschek

Die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Erkrankten geht indes spürbar zurück. 1160 Menschen wurden am Sonntag österreichweit stationärer behandelt, um 89 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Die Neuinfektionen waren mit 4735 fast ident zu denen am vergangenen Sonntag (4731).

Unklar ist noch, wie sich der nahende Schulstart im September auf die Infektionszahlen auswirken wird. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) forderte von Bildungsminister Martin Polaschek (VP), die Teststrategie für das kommende Schuljahr offenzulegen. "Zum dritten Mal unter dem zweiten Bildungsminister wissen vor Schulbeginn weder Eltern noch Schüler oder Lehrer, ob und unter welchen Bedingungen Tests in den Schulen vorgesehen sind. Experten, wie der Linzer Universitätsprofessor Lamprecht, warnen vor einem Pandemie-Anstieg genau ab diesem Zeitpunkt. Minister Polaschek hat dringenden Handlungsbedarf", sagt Luger.

Auch die Festlegung, dass infizierte Pädagogen unterrichten dürfen, kritisierte Luger. Hier sei Oberösterreichs Bildungsreferentin Christine Haberlander (VP) gefordert. "Es ist verantwortungslos, infizierte Lehrer auf gesunde Kinder loszulassen." Stattdessen sollten – wie im Magistrat Linz – positiv getestete Pädagogen nicht in die Schule kommen dürfen.