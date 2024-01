"Österreichplan" der ÖVP: Leistung, Leitkultur und ein neues Stadion

Vom "Land der Leistung und Arbeit" bis zum "Land der Ortskerne": In 27 Unterkapitel ist der "Österreichplan" von Kanzler Karl Nehammer aufgeteilt. Am prominentesten platziert und am umfangreichsten sind die Kapitel "Arbeit" sowie "Wirtschaft".

Deren zentrale Inhalte, die schon vor der Rede bekannt gemacht worden waren, lassen sich so zusammenfassen: Wer (insbesondere Vollzeit) arbeitet, dem soll mehr bleiben – und: weniger Subventionen und Bürokratie, mehr Marktwirtschaft.

Arbeit: Lohnnebenkosten sollen um 0,5 Prozentpunkte jährlich gesenkt werden. Überstunden sollen zur Gänze steuerfrei werden. Der Eingangssteuersatz soll von 20 auf 15 Prozent gesenkt werden. Die Steuerstufe von 48 Prozent für Einkommensbestandteile zwischen 66.000 und 99.000 Euro pro Jahr soll entfallen (womit der Steuersatz 40 Prozent gälte). Vorgesehen ist etwa ein Steuerbonus von 1000 Euro pro Jahr für Vollzeitkräfte. Die Schaffung von Eigentum soll erleichtert werden, etwa beim Erwerb von Eigenheimen. Hier soll die Eigentumsquote von 48 auf 60 Prozent steigen.

Soziales: Gleichzeitig soll die Ersatzrate beim Arbeitslosengeld von 55 auf 50 Prozent sinken, eine geringfügige Beschäftigung nebenbei soll verboten werden. Wer Sozialhilfe bezieht und arbeitsfähig ist, soll gemeinnützige Arbeit verrichten. Sozialleistungen soll es überhaupt erst nach fünf Jahren legalem Aufenthalt geben, und dann nur als Sach-, nicht Geldleistung. Ausgebaut werden soll das Kinderbetreuungsangebot, ein neues Modell einer " Großelternkarenz" soll darüber hinaus geschaffen werden.

Wirtschaft: Die ÖVP will ihrem "Österreichplan" zufolge weg vom Zuschuss- und Subventionssystem der Krisenjahre und zurück zur sozialen Marktwirtschaft. Damit einhergehen sollen weniger Bürokratie und ein stärkerer Kapitalmarkt. So sollen etwa Unternehmenssteuern sinken, die Kapitalertragssteuer für Spareinlagen auf dem Sparbuch bis zu einem Betrag von 100.000 Euro fallen. Die Behaltefrist für Wertpapiere soll wiedereingeführt werden. Die Belegpflicht bis 20 Euro soll fallen. Qualifizierte ausländische Fachkräfte sollen leichter zuwandern können und im Tourismus soll der Arbeitsmarkt für Drittstaatsangehörige geöffnet werden. Gleichzeitig soll im internationalen Wettbewerb das Prinzip "Europe first" gelten. Der Plan enthält auch ein klares Nein zu Erbschafts- und Vermögenssteuern.

Integration : Zugleich verschärft die ÖVP den Ton bei der Integration weiter: "Integration heißt Anpassung " steht im "Österreichplan", der unter anderem Abschiebe- und Verfahrenszentren im Ausland und eine Beschlagnahmung von Wertsachen bei der Einreise vorsieht, um Kosten zu decken. Wer keinen rechtmäßigen Aufenthaltstitel hat, soll " ausschließlich existenznotwendige Sachleistungen " erhalten, bei "Urlaub im Heimatland" soll Asyl konsequent entzogen werden. Die ÖVP propagiert auch die Idee einer " österreichischen Leitkultur" . Bei österreichischen Bräuchen und Traditionen dürfe es "keine Veränderung unserer Fest- und Feiertagskultur " geben.

Gesundheit : Über die aktuell zusätzlichen 100 Kassenarztstellen hinaus will Nehammer bis 2030 weitere 700 zusätzliche Stellen ausschreiben. Außerdem soll – nach Vorbild der Bundesheer-Stellung – eine Jugendlichenuntersuchung eingeführt werden.

: Über die aktuell zusätzlichen 100 hinaus will Nehammer bis 2030 weitere 700 zusätzliche Stellen ausschreiben. Außerdem soll – nach Vorbild der Bundesheer-Stellung – eine eingeführt werden. Bildung: Nehammer plädiert für die Wiedereinführung von drei Leistungsgruppen an den Neuen Mittelschulen, außerdem sollen an den AHS schon Lehrangebote der Unis in den Unterricht integriert werden können. Bei den Unis soll es bei Verbesserungen in internationalen Rankings zusätzliches Geld geben.

Diverses: Laut "Österreichplan" soll ein neues Nationalstadion gebaut werden. Zur Förderung der "Kulturnation Österreich" soll eine Akademie der Kultur eingerichtet werden. Zudem will Nehammer Gender-Sonderzeichen in der Verwaltung verbieten.

