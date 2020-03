Oberösterreiche SP-Gemeinden wollen Flüchtlinge aufnehmen

Integrationsministerin Susanne Raab (VP) hielt auch am Donnerstag an der harten Linie der türkisen Kanzlerpartei fest: "Aus einer Migrationskrise kann schnell eine Integrationskrise werden", warnte sie in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz vor jeglichen Signalen zur Flüchtlingsaufnahme in Österreich.

Sie verwies auf die Situation im Jahr 2015, deren Bewältigung auch für die nächsten Jahre "ein Kraftakt" sei. Von den seither 200.000 in Österreich gestellten Asylanträgen seien mittlerweile 110.000 positiv beschieden worden, die Integration dieser Menschen sei Aufgabe genug, obwohl 70.000 Deutschkurse absolviert wurden, so Raab. 32.000 dieser Asylberechtigten seien nach wie vor arbeitslos.

Raab: Seit 2015 genug getan

Auch finanziell habe Österreich genug beigetragen: Rund zwei Milliarden Euro wurden laut Raab seit 2015 für die Unterbringung von Asylwerbern aufgewendet. "Wir dürfen nicht vermitteln, wenn man es nach Griechenland schafft, schafft man es auch nach Österreich, Deutschland oder Schweden", warnte die Ministerin mit oberösterreichischen Wurzeln.

Genau das sehen aber zumindest oberösterreichische Rote anders: SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer hat mehrere Bürgermeister um sich gescharrt, die in ihren Gemeinden Frauen und Kinder aus überfüllten griechischen Lagern "in maßvollem Umfang" aufnehmen wollen. Gerstorfer verwies auf die seit 2015 geschaffenen Quartiere, von denen nunmehr einige leerstehen würden. Mit an Bord der "BürgermeisterInnen mit Herz" sind 20 Ortschefs, unter anderem jene von Steyr, Bad Ischl, Bad Goisern, Traun, Marchtrenk, Leonding, Sierning, Asten, Haslach, Schalchen und Waldzell. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) sprach von "populistischer Frauen- und Kind-Rhetorik".

Widerspruch für die harte VP-Linie erntete Raab aber auch bei ihrer Pressekonferenz: Vertreter roter Jugendorganisationen störten die Veranstaltung mit lauten Rufen und einem Transparent mit dem Slogan: "Grenzen schließen heißt Menschen erschießen".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at