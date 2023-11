Novemberpogrome - Gedenken mit Marsch und Kranzniederlegung

Die Erinnerung an die gewalttätigen Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in der Nacht auf den 10. November 1938 prägen auch den weiteren Tag: Um 17 Uhr gibt es eine Gedenkveranstaltung im Parlament, auf dem Heldenplatz startet danach der Gedenkmarsch "Light of Hope".

Bei den Novemberpogromen vor 85 Jahren wurden unter anderem Synagogen in Österreich in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und Juden und Jüdinnen misshandelt. Daran erinnert auch die Regierungsspitze, vertreten durch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bei der Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauern-Gedenkstätte im Ostarrichipark in Wien-Alsergrund.

Kranzniederlegung: nachrichten.at berichtet per Livestream ab 11 Uhr

Gedenkfeier am Abend

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, werden nicht nur bei der Kranzniederlegung anwesend sein, sondern auch am Abend bei der Gedenkfeier im Parlament.

Gedenkfeier: nachrichten.at berichtet per Livestream ab 17 Uhr

Dort wird der 95-jährige Shoah-Überlebende Benno Kern als Zeitzeuge sprechen. Zu Wort kommt auch der Präsident der israelischen Knesset, Amir Ohana, via Videogrußbotschaft. Durch virtuelle Rekonstruktionen können sich Teilnehmer außerdem ein Bild von den zerstörten Synagogen Österreichs machen.

"Licht der Hoffnung"

Ein "Licht der Hoffnung" soll später bei einem Gedenkmarsch der jüdischen Jugend der IKG Wien leuchten. "Light of Hope" startet um 19 Uhr am Heldenplatz und bewegt sich anschließend zum Ballhausplatz. Schließlich sei das Gedenken an die Novemberpogrome und das Einstehen gegen Antisemitismus und Hass nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel notwendiger denn je, wie es in einer Ankündigung heißt.

