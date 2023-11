"Nirgends lässt sich Antisemitismus besser erklären als in Auschwitz"

Dorthin zu fahren, an den Ort der industriellen Menschenvernichtung während der NS-Zeit, ist vor allem für angehende Pädagoginnen und Pädagogen wichtig, davon sind Wirtschaftswissenschafterin Herta Neiß und der Historiker Michael John von der JKU überzeugt. Sie organisieren daher seit Jahren Studienreisen nach Auschwitz. Gemeinsam mit 30 Studierenden und Zeitzeugen waren die beiden heuer – in Begleitung der OÖN – in Auschwitz.