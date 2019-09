Neues Böhmermann-Video sorgt für Aufregung bei der FPÖ

In seinem am Donnerstagabend vorgestellten Video mit dem Titel "Herz und Faust und Zwinkerzwinker" rappt das Alter Ego des deutschen Satirikers "POL1Z1STENS0HN" über sich und sein Schaffen. Dabei sind neben Ausschnitten aus dem Ibiza-Video auch der ehemalige Innenminister und FPÖ-Listenzweite Herbert Kickl in brauner Uniform und eine Strache Statue in einer knappen Österreich-Unterhose zu sehen.

Im Refrain heißt es: "Alle fragen sich, was steckt dahinter?" Gar nicht amüsant findet das Video freilich FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky, der als Motiv dahinter "in den Keller rasselnde" Quoten bei Böhmermann ortete: "Was dieser Herr Böhmermann macht, hat nichts mehr mit Satire zu tun, sondern ist nur mehr das letzte Aufbegehren eines Spaßvogels, über den keiner lacht."

Das Video von NEO MAGAZIN ROYALE:

