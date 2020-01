Neuer Fokus: "Die Schlacht um Wien"

"Wir alle können uns ein Beispiel nehmen" – gelöst wie lange nicht hat Pamela Rendi-Wagner an der Seite von Hans Peter Doskozil dessen Erfolg mitgefeiert. Die nach dem roten Debakel bei der Nationalratswahl mehrfach in Frage gestellte SP-Vorsitzende verdankt ihren burgenländischen Genossen eine Verschnaufpause. Doskozil selbst ließ am Abend seines Triumphs durchblicken, dass er diesen nicht dafür nutzen will, um in der Sinnkrise der Bundes-SP neues Öl ins Feuer zu gießen.

Seine Parole: "Nicht streiten", sondern die Probleme der Menschen ansprechen, also konkrete Angebote machen. Gemeint war wohl etwa Doskozils Wahlkampfhit vom 1700-Euro-Mindestlohn, der zwar nur für Landesbedienstete gilt, was aber in der Kampagne untergegangen ist. Einen potenziellen Nachahmer könnte Doskozil in Wiens Bürgermeister Michael Ludwig finden, was zur eigentlichen Schicksalswahl auch für Rendi-Wagner im Herbst führt. Ab heute ist in der SPÖ der Fokus ganz auf die Verteidigung der roten Hochburg gerichtet. Wobei Doskozil vorgezeigt hat, wie entscheidend es sein kann, alles auf den Persönlichkeitsbonus des Landeshauptmannes zu setzen.

Blaue Leere

Für alle anderen Parteien dürfte es schwieriger werden, ihre Lehren aus dem Burgenland zu ziehen. Am eindeutigsten noch die Signale für die FPÖ: Dass Johann Tschürtz trotz passabler Bilanz in der Landesregierung den blauen Absturz kaum bremsen konnte, bestätigt die Wucht des Bundestrends. Die Ibiza-Nachbeben, vor allem aber der öffentlich ausgetragene Streit zwischen der FPÖ und ihrem abtrünnigen Ex-Chef Heinz-Christian Strache sollten sich bis zur Wien-Wahl kaum beruhigen. Eher vom Gegenteil ist auszugehen, seit Strache angekündigt hat, mit eigener Liste anzutreten.

Für die 2019 vom Erfolg verwöhnten Koalitionäre der türkis-grünen Bundesregierung gab es im Burgenland kleine Dämpfer, die aber vor allem der starken Marke Doskozil geschuldet waren. Anders als am Sonntag wird die Regierungsarbeit bis Herbst deutlich mehr Konturen haben. Hinzu kommt für die Grünen, wie auch für die Neos, dass beide im urbanen Wien bisher deutlich leichter Tritt gefasst haben als im ländlichen Burgenland.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at