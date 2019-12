Neue Gesundheitskasse: Zuerst Säbelrasseln, dann Einstimmigkeit

Ein VP-interner Zwist spielte sich am Dienstag rund um die Sitzung des Überleitungsausschusses der neuen Gesundheitskasse (ÖGK) ab. Der Vertreter des Arbeitnehmerbundes ÖAAB, Martin Schaffenrath aus Tirol, kritisierte Bestrebungen der Wirtschaftsbundvertreter, Verschärfungen beim Krankenstand einzuführen. Man dürfe Arbeitnehmer nicht unter Generalverdacht stellen. Er sei dagegen, dass Firmen die Überprüfung des Krankenstandes anordnen könnten und in der Krankmeldung eine Diagnose stehe.

Der ÖAAB-Mann ist einer von sechs Arbeitnehmervertretern im obersten ÖGK-Gremium, ebenso viele Arbeitgebervertreter gibt es. Die fünf SP-Gewerkschafter fürchten, dass der ÖAAB Erfüllungsgehilfe der Wirtschaft wird. Dann hätten ÖVP und FPÖ eine Mehrheit von sieben Personen. Doch am Dienstag opponierte Schaffenrath.

Mehrere Stunden wurde gerungen, letztlich gab es einen Kompromiss, der sogar einstimmig von allen zwölf Funktionären beschlossen wurde: Die ÖGK wurde beauftragt, eine Analyse und mögliche Maßnahmen gegen Krankenstandsmissbrauch zu erarbeiten. Verschärfungen gibt es noch nicht.

Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger kritisierte, dass die Gewerkschaft zuvor Panikmache betrieben habe. Die oberösterreichische Unternehmerin Ursula Krepp, die im Ausschuss ist, sagte, man habe nicht verlangt, Diagnosen bekanntzugeben. Wichtig sei, zu wissen, wie lange ein Mitarbeiter ausfalle. Generell: Wenn der ÖAAB anders als der Wirtschaftsbund stimmt, "dann ist das Demokratie, wir werden das aushalten".

In der Sitzung wurde auch die Harmonisierung von Leistungen über die Bundesländergrenzen hinweg einstimmig beschlossen, die ab offiziellem Start der ÖGK am 1. Jänner gilt. Wie berichtet, geht es um Krankentransporte, Krankengeld, Heilbehelfe.

"Am 1. 1. darf nichts passieren"

Nicht nur am Dienstag, generell herrscht in der ÖGK hektisches Treiben. "Wir sind das größte Start-up Österreichs", beschreibt Sprecherin Andrea Mayrhofer die Herausforderung der Fusion der neun Gebietskrankenkassen mit 12.000 Mitarbeitern. "Am 1. Jänner darf nichts passieren. Die Versicherten sollen von der Fusion nichts merken", das habe höchste Priorität.

