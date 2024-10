Nationalfeiertag: Staatsspitzen verurteilen Demo am 9. November

Am Heldenplatz in Wien sind am Nationalfeiertag über 1.000 Rekruten, darunter 27 Frauen, feierlich angelobt worden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) rief dazu auf, die "wehrhafte Demokratie" zu verteidigen und verurteilte einmal mehr scharf eine für 9. November geplante Demonstration von Gegnern einer Koalition ohne FPÖ. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schloss sich der Kritik an.

"Zutiefst empört über Großdemonstration"

Der Eid der Soldaten auf die Verfassung habe eine große Bedeutung, verwies Nehammer darauf, dass die Demokratie unter Druck gesetzt werde, es Krieg in Europa gebe und Desinformationskampagnen Destabilisierung und Unruhe stiften sollen. "Wehrhafte Demokratie" bedeute auch, einem freiheitsliebenden Land zu dienen, das aus seiner Geschichte gelernt habe. Er sei deshalb "zutiefst empört", dass eine Gruppierung den 9. November für eine Großdemonstration unter dem Motto "Macht euch bereit" nutzen wolle.

Der 9. November sei "einer der ernsthaftesten Gedenktage, den wir haben", unterstrich Nehammer. Er erinnerte an die nationalsozialistischen Novemberpogrome 1938, als Juden "erniedrigt, geschändet, ermordet" wurden. Es habe Menschen gegeben, die Widerstand geleistet haben, und Alliierte, die Österreich befreit haben. Es sei wichtig, die wehrhafte Demokratie zu verteidigen, deshalb müsse man ein Zeichen setzen. Er erwarte sich deshalb "von allen politischen Parteien", sich von der Demo an diesem Tag zu distanzieren, erklärte Nehammer.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte in seiner Rede, dass er Nehammers Auffassung zu der Demonstration, die "ausgerechnet am 9. November" stattfinden soll, "vollinhaltlich teile". Das Staatsoberhaupt, das auch Oberbefehlshaber ist, hob außerdem hervor, dass ein leistungsfähiges Bundesheer ein unverzichtbarer Teil der notwendigen staatlichen Resilienz sei. Deshalb sei auch ein entsprechendes Budget fürs Heer notwendig, und er sei zuversichtlich, dass das Parlament ein solches auch weiterhin gewährt, meinte Van der Bellen.

Große Bedeutung der Neutralität

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hob die "große Bedeutung" der Neutralität gerade in Krisenzeiten wie diesen hervor. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte, man habe in den vergangenen Jahren manchmal vergessen, dass es auch darum gehe, die Neutralität mit allen Mitteln auch verteidigen zu können. "Dank Ihrer budgetären Mittel" gehe es nun wieder vorwärts mit dem Heer, so habe man moderne Ausstattung angeschafft - "nicht zum Selbstzweck", erklärte die Ministerin, sondern um die Bevölkerung beschützen und verteidigen zu können sowie um zu helfen.

Das Bundesheer präsentierte sich auch heuer wieder mit einer Informations- und Leistungsschau. Zu sehen sind etwa der Hubschrauber "Lion" und das Flugabwehrsystem "Skyranger".

Begonnen worden waren die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag mit den traditionellen Kranzniederlegungen im Weiheraum im Äußeren Burgtor durch den Bundespräsidenten und die Bundesregierung.

Forderung nach Regierungsbeteiligung

Unterdes haben sich FPÖ-Chef Herbert Kickl und SPÖ-Chef Andreas Babler haben in Videos an die Bevölkerung gewandt. Die üblichen Lobesworte für Neutralität und Errungenschaften der Republik nutzten beide, um die Forderung nach einer Regierungsbeteiligung ihrer Parteien zu untermauern. Kickl zog in seiner Rede Parallelen zwischen Österreichs Weg zu Freiheit und Souveränität – der "lang und steinig, aber am Ende erfolgreich war" – mit dem Weg seiner FPÖ an die Regierung.

Der "Weg zur politischen Erneuerung, mit der das Volk wieder in den Mittelpunkt allen politischen Handelns gestellt wird", lasse "sich verzögern, aber es lässt sich nicht stoppen oder gar verhindern", so der FPÖ-Chef in seiner fast zehnminütigen Ansprache. Den anderen Parteien warf er einmal mehr vor, als "Wahlverlierer" nicht umzudenken und dem Wählerwillen nicht zu folgen "durch teils abenteuerliche Verrenkungen". Angesichts der großen Herausforderungen - "von der illegalen Masseneinwanderung über die Teuerung bis hin zu Angriffen auf unsere Neutralität sowie Souveränität und der dramatischen wirtschaftlichen Lage" - brauche Österreich eine stabile politische Führung, die vom Willen beseelt sei, diese gemeinsam im engen Schulterschluss mit der Bevölkerung zu meistern. "Wir sind dazu bereit und deshalb bleibt unsere Hand für Verhandlungen ausgestreckt", so Kickl.

"Aufbruch, Fortschritt und Sicherheit"

Auch SPÖ-Chef Babler, der seit Freitag Sondierungsgespräche mit der ÖVP für eine mögliche Koalition führt, strich in seiner deutlich kürzeren Videobotschaft einmal mehr die Notwendigkeit einer Regierungsbeteiligung seiner Partei hervor. Angesichts der großen Herausforderungen - von der Gesundheitsversorgung, Inflation, Konjunktur bis zu Kinderrechten -, vor denen Österreich stehe, müsse es weitergehen, "aber nicht weiter wie bisher", so Babler in dem am Samstag auf Facebook veröffentlichten Video. "Weiter" bedeute für ihn und die SPÖ Aufbruch, Fortschritt und Sicherheit sowie die Absicherung und den Ausbau von Rechten für Menschen. Das werde die Sozialdemokratie "in Verantwortung für diese Republik einbringen" werde.

Für die Neutralität fanden Kickl und Babler am Nationalfeiertag einmal mehr lobende Worte. Der SPÖ-Chef bezeichnete die Neutralität laut einer Aussendung als "Zukunftsprojekt, das es uns möglich macht, aktive Außenpolitik zu betreiben", so Babler laut einer Aussendung. Die SPÖ sei "die Garantin für eine aktive Neutralitätspolitik". Anders sah dies der FPÖ-Chef. In seinen Ausführungen über den hohen Wert der immerwährenden Neutralität verwies er zwar unter anderem auf den "aktiven Neutralitätspolitiker" Bruno Kreisky (SPÖ), warf der SPÖ aber wie den übrigen Parteien aber vor, dass sie "den Kriegstreibern das Wort reden, Waffen mit unserem Steuergeld mitfinanzieren lassen und unser Österreich in den Wirtschaftskrieg hineingezogen haben".

