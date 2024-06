Matura: Polaschek kündigt Ende der vorwissenschaftlichen Arbeiten an

Bei der Matura stehen die Zeichen auf Veränderung: Heute, Dienstag, kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (VP) überraschend eine Reform an. „Wir werden die verpflichtende vorwissenschaftliche Arbeit abschaffen“, erklärte er nach einem Treffen mit einem zu dem Thema eingesetzten Expertenrat.

Insgesamt maturieren pro Jahr rund 17.000 Schüler an einer Allgemeinbildenden Höheren Schule (AHS). Sie mussten bisher verpflichtend eine vorwissenschaftliche Arbeit, kurz VWA, in Vorbereitung für ein späteres Hochschulstudium verfassen. Geht es nach Polaschek, soll bereits der nächste Jahrgang, der 2025 maturiert, keine VWAs mehr schreiben müssen. Stattdessen soll es künftig die Möglichkeit geben, in einem weiteren Fach mündlich zu maturieren. Siebtklässler, die bereits ihr Thema gewählt haben, können ihre VWA abschließen – sofern sie nicht den Umstieg auf ein weiteres mündliches Fach bevorzugen.

Keine Änderungen soll es hingegen bei den Berufsbildenden Höheren Schulen geben: Die dortige Diplomarbeit soll erhalten bleiben. Die Abschlussarbeiten an den Berufsbildenden Mittleren Schulen sollen wiederum künftig entfallen, was 10.000 bis 15.000 Jugendliche pro Jahr betrifft. Beschlossen ist diese Reform der Schulordnung noch nicht: Anfang Juli finden noch Plenarsitzungen statt, bis dahin hat Polaschek Zeit, die Pläne umzusetzen.

Wunsch der AHS-Gewerkschaft

Er kommt mit diesem Vorstoß den Standesvertretern der AHS-Lehrer entgegen: Diese hatten im Februar ein Aus für die verpflichtende vorwissenschaftliche Arbeit bei der Matura gefordert. Ihre Begründung: Durch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz sei es immer schwieriger, das Entstehen solcher Arbeiten zu überprüfen.

Zudem wurde auch bemängelt, dass die VWA sozial ungerecht sei. Während Eltern mit einem höheren Bildungsniveau ihre Kinder unterstützen könnten, seien Schüler aus sozial schwachen Schichten dabei benachteiligt.

Eingeführt wurde die VWA im Jahr 2012. Die Idee war damals, dass die Schüler damit auf die Universität und das wissenschaftliche Arbeiten vorbereitet werden sollen. Maturanten sollten lernen, selbst Inhalte zu formulieren, zu recherchieren und Zitierregeln anzuwenden.

"Abschaffung ist keine Weiterentwicklung"

Die grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann befürwortet eine Reform. „Die VWA ist in die Jahre gekommen. Es gibt enorm viel Verbesserungspotenzial“, sagte sie zu den OÖN. Es sei nicht sinnvoll, so wie bisher bestehende Literatur zusammenzufassen. „Ich plädiere für ein eigenständiges kleines Forschungsprojekt.“ Die Schüler könnten etwa über die Geschichte ihres Wohnhauses und der Bewohner recherchieren, nennt sie ein Beispiel. Vom Ministerium lägen ihr bisher keine Vorschläge vor: „Für Verbesserungen sind wir jederzeit zu haben – auch schnell. Aber die VWA einfach nur abzuschaffen, ist keine Weiterentwicklung.“

Ähnlich ist der Tenor unter den oberösterreichischen Direktoren, wie ein OÖN-Rundruf zeigt. Florian Koblinger, Direktor des Brucknergymnasiums in Wels, sieht die angekündigte Abschaffung der vorwissenschaftlichen Arbeiten zwiespältig. Er hätte eine Chance darin gesehen, den Entstehungsprozess zu adaptieren und die Schüler dadurch in ein korrektes Arbeiten mit künstlicher Intelligenz einzuführen. KI werde aus dem Schulalltag nicht mehr verschwinden, deshalb wäre es wichtig, für das kritische Hinterfragen von Antworten und Quellen zu sensibilisieren, ist er überzeugt.

Keine Freude mit dem Schritt hat Florian Bachofner-Mayr, Direktor des Gymnasiums Werndlpark in Steyr. Die VWA sei inmitten der ganzen Standardisierung und Zentralisierung das Einzige, wo die Schüler noch entscheiden könnten, worum es thematisch gehe.

„Können KI nicht davonlaufen“

Die Erfahrungen mit VWAs in seiner Schule seien sehr gut, auch die Rückmeldungen der Schüler seien sehr positiv. Vor der KI „davonzulaufen“, bringe nichts, sagte Bachofner-Mayr. Die Verwendung von KI bei der Verfassung von VWAs sei bereits jetzt erlaubt, diese müsse wie andere Quellen aber kenntlich gemacht werden: „Uns geht es sehr stark darum, unseren Schülern beizubringen, wie man KI sinnvoll einsetzen kann und worauf sie aufpassen müssen.“

Skeptisch fiel auch die Reaktion von Oliver Vitouch, Präsident der Universitätenkonferenz, aus: Natürlich sei mehr Wahlfreiheit besser, KI sollte aber nicht der Anlass zur Abschaffung der VWA-Pflicht sein. KI werde selbstverständlicher Teil der Lebens- und Arbeitswelt werden, dementsprechend sollten Schulen früh den kompetenten Umgang damit üben.

