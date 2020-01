Kurz und die Visegrad-Staaten: Nur beim Migrationskurs im Gleichschritt

Ein freundlicher Austausch, bei dem einmal mehr klar wurde, dass man in zentralen Punkten verschiedene Ansichten hat. Dieser Eindruck blieb gestern vom Treffen der Regierungschefs der vier Visegrad-Länder (Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei) mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) in Prag. Kurz will auch an der Spitze der türkis-grünen Koalition die Rolle des Brückenbauers zwischen Ost und West einnehmen und helfen, "Gräben in Europa" zu überwinden.

Darin wurde Kurz auch bei seinem Brüssel-Trip vor wenigen Tagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bestärkt. Die Visegrad-Länder haben sich in der Union den Ruf einer schwierigen Veto-Gruppe erworben. Auch für den von der Kommissionschefin vorgelegten "Green Deal" gab es aus dieser Ecke bereits viel Kritik.

In Prag fand man für den Pfad zu Europas Klimaneutralität zumindest in einem Punkt versöhnliche Worte. Der EU-Klimafonds, aus dem vom Umbau besonders belastete Regionen unterstützt werden sollen, sei "Ausdruck der Solidarität der EU" mit den betroffenen Ländern, sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Schließlich habe man einen längeren Weg zur Klimaneutralität zurückzulegen als andere, so der Premier, der Österreich um seinen Energiemix beneidet.

Für Kurz ist der Fonds ein wichtiger Schritt, um Staaten beim Ausstieg aus der Kohle zu helfen. Allerdings: "Uns ist wichtig, dass mit dem Fonds nicht die Atomkraft finanziert wird." Was zum Reizwort Temelin führt. Tschechiens Premier Andrej Babis schlug als Gastgeber versöhnliche Töne zur Atomkraft an: "Auch wenn wir verschiedene Meinungen haben, heißt das nicht, dass wir nicht gemeinsame Lösungen finden." Den Anteil an AKW-Strom will Tschechien dennoch bis 2040 verdoppeln.

Ein kontroverses Thema blieb auch das EU-Budget, bei dem Österreich nach dem Brexit als Nettozahler gegen höhere Beiträge ist. Gleichzeitig stemmen sich die Visegrad-Staaten gegen Kürzungen bei den Transferleistungen von den reichen EU-Partnern.

"Natürlicher Partner"

Zumindest beim Migrationskurs herrscht weiterhin Einigkeit zwischen Österreich und seinen östlichen Nachbarn. Kurz bleibt wie die Visegrad-Gruppe beim Credo "Grenzen dicht" und bei seinem Nein zu EU-weiten Aufteilungsquoten für Flüchtlinge, obwohl in diesem Punkt seine neuen Partner, die Grünen, anders denken. Was Ungarns Regierungschef Viktor Orbán ein abschließendes Kompliment abrang: "Österreich ist der natürliche Partner der Visegrad-Staaten."

