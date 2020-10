Kuchl: Quarantäne endet am Sonntag

Die seit 17. Oktober bestehende Quarantäne für die Tennengauer Gemeinde Kuchl wird wie geplant am Sonntag, 1. November, um Mitternacht auslaufen." Die Entwicklung in der Marktgemeinde zeigt, dass die getroffenen Maßnahmen gewirkt haben und die Infektionszahlen reduziert werden konnten",, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP).

Mit Stand von heute sind in der Tennengauer Gemeinde 80 Personen infiziert, vor zehn Tagen waren es noch 131. Vor Inkrafttreten der Isolation des Ortes lag die Zahl bei 88.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kuchl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.