Kogler: Noch große inhaltliche Entfernungen

Ob und wann erste Zwischenergebnisse präsentiert würden, sei noch offen, sagte er. Bei den meisten Fachthemen gebe es nämlich noch "große inhaltliche Entfernungen".

Die Verhandlungen zwischen ÖVP und Grünen seien nicht vergleichbar mit jenen zwischen Türkis und Blau vor zwei Jahren. Beide Parteien seien damals mit nahezu identen Programmen in die Wahl gezogen, entsprechend einfach sei es gewesen, regelmäßig Zwischenergebnisse zu präsentieren. Ein nächstes Treffen in der großen Steuerungsgruppe ist vorerst noch nicht geplant, berichtete Kogler. Dieses hänge davon ab, welche Ergebnisse die Fachgruppen in den Verhandlungen zustande bringen.

VP-Chef Sebastian Kurz reist zudem am Mittwoch und Donnerstag nach Zagreb, wo er am Kongress der Europäischen Volkspartei teilnimmt.

Wünsche an die Koalitionsverhandler gibt es genügend. Am Montag meldeten sich die entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen zu Wort. Sie fordern eine deutliche Aufstockung der finanziellen Mittel. Österreich gebe zu wenig für die Entwicklungshilfe und den Auslandskatastrophenfonds aus, monierten sie. Der Frauenring forderte ein eigenes Frauenministerium.

