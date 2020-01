Kogler ernennt Wildfellner zu Generalsekretärin

Gestern ernannte Vizekanzler Werner Kogler die gebürtige Grieskirchnerin Eva Wildfellner zu seiner Generalsekretärin im Kultur-, Sport- und Beamtenministerium. Wildfellner blickt bereits auf eine lange Karriere in Ministerien zurück. 2007 begann sie in der Rechtsabteilung des Gesundheitsministeriums, war unter Ministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) Kabinettschefin. In der Regierung Bierlein übte sie diese Funktion bei Familienministerin Ines Stilling aus. Da Heinz-Christian Strache (FP) trotz der "Kürze seiner Amtszeit viele und weitreichende Personalentscheidungen getroffen" habe, sei eine gute Personalführung besonders wichtig, betonte Kogler anlässlich von Wildfellners Bestellung.

Damit hat das zweite grüne Regierungsmitglied diese entscheidende Position besetzt. Wie berichtet, hatte sich auch Infrastrukturministerin Leonore Gewessler mit Herbert Kasser einen langjährigen Ministeriumsmitarbeiter an die Seite geholt.

Noch immer offen ist diese zentrale Position bei Sozialminister Rudi Anschober und Justizministerin Alma Zadic. Wann eine Entscheidung getroffen werde, stehe noch nicht fest, heißt es.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at