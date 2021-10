Kickl: Pandemie ist beendet - 26. Oktober muss Freiheitstag werden

Mittlerweile hätten sich auch namhafte türkise Politiker der freiheitlichen Einschätzung angeschlossen und die Pandemie ebenfalls für beendet erklärt, so Kickl in einer Aussendung: "Wenn ÖVP-Klubchef Wöginger im Nationalrat dem geschassten Ex-Kanzler attestiert, dass dieser die Pandemie bezwungen habe, und Finanzminister Gernot Blümel im ZIB2-Interview (13. Oktober, Anm. d. Red.) klar sagt, dass die Pandemie vorbei sei, dann muss jetzt der nächste Schritt folgen", so Kickl.

Dieser könne nur darin bestehen, dass die ÖVP sich der freiheitlichen Forderung anschließe und sich ebenfalls dazu bekenne, die Bevölkerung am 26. Oktober von allen Schikanen zu befreien.